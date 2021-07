Bredase scheidsrechter (79) trainde toppers en leidde Europese finales: ‘Als spelers me uittesten, hield ik ze kort’

Noem het woord ‘tafeltennis’ en Bredanaar Ben Ros (79) begint te stralen. De ogen achter zijn bril glinsteren, hij ontbloot zijn tanden met een grote lach en neemt je vol vuur mee in de sport. Hij tikt zo nu en dan met een batje op zijn hoofd. Zo voelt hij waar het frame van gemaakt is. Of hij draait rondom de salontafel in zijn woonkamer om te laten zien hoe een tafeltennisser moet bewegen. Ruim 65 jaar lang liep hij rond in tafeltenniszalen. Nu zijn tachtigste verjaardag nadert en zijn gezondheid kwakkelt, zet hij een punt achter zijn carrière als topscheidsrechter én als trainer.

Kampioen van Breda

Ben Ros begon met tafeltennissen in 1955, in een zaaltje in de Bredase Liduinaschool. ,,Wat vriendjes van mij tafeltennisten en zij namen me mee. Ik voetbalde daarvoor bij SAB, maar vond een individuele sport leuker.’’ Zo'n 65 jaar lang zou hij bijna meer uren in tafeltenniszalen doorbrengen dan in zijn huis in Hoge Vucht. Zelf was hij geen getalenteerd tafeltennisser. Al werd hij nog wel Bredaas kampioen in een recreantencompetitie. Maar het trainen van jeugdspelers vond Ros leuker dan zelf spelen. Hij begon daar mee bij TTV Belcrum toen zijn zoon Erik lid werd. Inmiddels is Ros erelid van de club.

Quote Dan stond ik daar tussen Timo Boll en Dimitrij Ovtcharov, die naar het volkslied van Duitsland luisterden, voor 4500 toeschou­wers Ben Ros (79)

Tafeltennis was een uitlaatklep voor hem. Ros had geen makkelijke thuissituatie: zijn dochter Anita kreeg op haar negende een hersentumor en kwam daardoor in een rolstoel terecht. Zij overleed op haar 41ste, en al die tijd zorgden Ben en zijn vrouw Riky thuis voor hun dochter. ,,Dankzij Anita wist ik heel goed hoe ik op verschillende kinderen in moest spelen. Ik wist dat het niet voor iedereen gladjes liep.’’ Hij trainde ook nog de tweevoudig paralympisch kampioene Kelly van Zon uit Oosterhout.

Duitse toppers

In de jaren negentig vond Ros zijn volgende passie in het tafeltennis: arbitreren. Als scheidsrechter haalde hij de top van de tafeltennissport. Hij leidde Europese toernooien, van EK’s tot de Champions League. ,,Dan stond ik daar tussen Timo Boll en Dimitrij Ovtcharov, twee absolute toppers, die naar het volkslied van Duitsland luisterden voor 4500 toeschouwers.’’

Nadat Anita overleed, reisde zijn vrouw Riky overal mee naartoe. ,,Ik was als scheidsrechter heel rechtlijnig. Als spelers me uittesten, dan hield ik ze kort. Maar dat vonden de fans niet altijd even leuk en daar zat Riky dan tussen.’’ Af en toe kon Ros het niet laten om de spelers na afloop van wat tips te voorzien. Bijvoorbeeld over hun materiaal. ,,Ik heb nog les gehad van een universitair docent over de botssnelheid van de bal en ben toen veel gaan experimenteren.’’

Quote Ik heb tafelten­nis in coronatijd amper gemist, dat was voor mij wel een teken Ben Ros

Pensioen

Ros werd een populaire scheidsrechter binnen de sport. ,,Als ik bij een EK ben, komen al die toppers even gedag zeggen en een praatje maken.’’ Zo heeft hij ook een warme band met bijvoorbeeld Britt Eerland, die Nederland vertegenwoordigt op de Olympische Spelen.

Maar het is nu genoeg geweest. Eigenlijk moet een scheidsrechter al stoppen op zijn 75ste. ,,Ik heb het in coronatijd amper gemist, dat was voor mij wel een teken.’’ Hij zal echt nog weleens in een tafeltennishal komen, zeker bij Belcrum. En of hij de spelers dan van ongevraagd advies voorziet? Dat is een retorische vraag.

Volledig scherm Ben Ros was geen groot talent als tafeltennisser, maar haalde als scheidsrechter in zijn sport wel de top. © Pix4Profs/René Schotanus