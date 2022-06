Bredase rugbytalenten op avontuur zetten unieke prestatie neer met kampioenschap: ‘We zijn als helden onthaald’

Dé trap richting de regenboog­trui: het derde WK Veldrijden in Hoogerhei­de komt er nu echt aan

Hoogerheide is over acht maanden het strijdtoneel van het WK veldrijden. Hoogste tijd om dat nu al van de daken te schreeuwen vinden gemeente en organisatie. En hoe kun je dat beter doen dan met een trap in de kleuren van de regenboogtrui?

10 juni