Bredase Moto2-coureur Zonta van den Goorbergh rijdt in Japan zijn beste klassering van het seizoen

Met een gebroken knieschijf naar de reünie van de Motorcross­club Oosterhout: aan sterke verhalen geen gebrek

60 jaar Motorcrossclub Oosterhout (MCCO) heeft meer sterke verhalen opgeleverd dan in één reünie-dag passen. ,,Er zullen er bij zijn die de hele dag kunnen vertellen. Ja, ik denk dat ik er één van ben”, kijkt Cor van der Bijl vooruit naar de reünie morgen in Café De Vier Linden in Den Hout.

