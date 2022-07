Bredase Monica Dekker kon ‘nooit meer hardlopen’, maar lever nu loodzware prestatie over 767 kilometer

Ultraloopster Monica Dekker uit Breda heeft het geflikt. De vrouw die enkele jaren terug de mededeling kreeg dat hardlopen nooit meer zou lukken, is de eerste Nederlandse die de Grand Slam wist te voltooien: een kwartet van extreme ultralopen van in totaal 767 kilometer in tien maanden. Vorige week voltooide ze haar klus in het Belgische Bierbeek.

Wat is dat met nooit meer kunnen lopen?

,,In 2017 was mijn knie zwaar beschadigd. Na een meniscusoperatie en problemen met mijn kruisband kreeg ik dit te horen. Met veel trainingen om mijn benen sterker en mobieler te maken heb ik dit advies kunnen negeren. Nu ben ik de eerste Nederlandse vrouw die deze serie van ultralopen heeft afgevinkt.”

Die laatste loop was niet alleen fysiek heel zwaar begrijp ik.

,,Na drie lange trails met als uitschieter de Legends Trail van 272 kilometer, was deze ‘maar’ 172 kilometer. Het is een mentale sloper. Je moet ieder uur een ronde van 6,2 kilometer starten. Over heuvels en kasseien moet dit telkens binnen het uur. De tijd die overblijft is je pauze tot de volgende start. In totaal moet je dit lusje 28 keer lopen. Dankzij goede hulp van enkele hardloopvriendinnen zijn Berry Snoeren en ik gefinisht. Voor Berry was dit ook de eerste keer. Eerder was zelfs hij na twintig rondjes uitgevallen.”

En dan is nu wel even klaar met die extreme loopjes van je?

,,Het is heel erg. Direct na deze laatste wedstrijd vroegen die loopvriendinnen of ik in september weer mee wil doen met de volgende editie van deze Grand Slam. Ik heb ja gezegd en zal daarom opnieuw een gooi doen naar een tweede finish. Drie van de vier wedstrijden hebben een vast parcours. Die langste loop door de Ardennen is ieder jaar anders, dat vind ik wel tof.”

September is nog ver weg, wat zijn je andere plannen?

,,In oktober debuteren we op de WK Backyard Ultra. Een ploegenrace in eigen land. Met 15 lopers gaan we in het Lingebos bij Gorinchem ons meten met de rest van de wereld. Volgend jaar start ik ook op een 380 kilometer lange wedstrijd. Die loopt van het noordelijkste deel van België (Meersel-Dreef) naar het meest zuidelijke plaatsje. Dat zou een mooie opstap zijn om ooit die 500 kilometer te gaan afwerken.”