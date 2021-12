Bredase FC Den Bosch-spelers over thuiswedstrijd tegen NAC: ‘Deze wedstrijd wil je niet missen’

hockey Hockeyvrou­wen Et­ten-Leur doen goede zaken tegen DES

De vrouwen van Etten-Leur hebben thuis met 3-0 gewonnen tegen middenmoter DES. Hierdoor staat de ploeg in de eerste klasse B nu gedeeld tweede en dat is vooralsnog boven verwachting. De mannen van Etten-Leur verloren wederom, maar blijven nog altijd boven de streep. Voor hen wordt komende zondag de derby in Oosterhout bij Warande van groot belang. De ploeg verloor naast de wedstrijd ook een belangrijke speler.

24 oktober