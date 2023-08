Bredase beachvolleybalster gaat in sportgek Wenen genieten van EK: ‘Iedereen kent alle dansjes en liedjes’

Als kersverse Nederlands kampioene naar Wenen om het EK te spelen. Je kan het slechter treffer in de topsport. De Bredase beachvolleybalster Emi van Driel (23) krijgt het echter voor elkaar. En als alles goed blijft gaan, zien we haar volgend jaar mogelijk in actie op de Olympische Spelen in Parijs.

Het is in Oostenrijk allemaal prachtig, verzekert de Bredase. ,,Maar ook hier heeft het de hele dag geregend", klinkt het lachend na haar eerste training voorafgaand aan het toernooi. Tijdens het EK, waar Van Driel woensdag voor het eerst in actie komt, lijkt het met dertig graden overigens gewoon ‘echt’ beachvolleybalweer te worden.

Dat was afgelopen weekend in Scheveningen wel anders. Het waaide als een gek op het strand waar het NK plaatsvond. ,,Er stond superveel wind, het waren echt extreme omstandigheden", aldus Van Driel. Het deerde haar niet. Samen met Brecht Piersma won ze de zenuwslopende finale en pakte ze de nationale titel. ,,Voorafgaand aan het toernooi hadden we ook hardop uitgesproken dat we hier wilden winnen en het is top dat het dan lukt. Nu gaan we met een titel op zak meteen door naar Wenen en dat kan ons natuurlijk ook een boost geven voor het toernooi.”

Oostenrijk is gek van beachvolleybal

Op het EK behoort het duo niet tot de topfavorieten. Van Driel kijkt wel reikhalzend uit naar de sfeer in Wenen. Want geloof het of niet: Oostenrijk is dol op beachvolleybal. ,,Vanaf donderdag is alles volledig uitverkocht. Iedereen komt voor de sport en kent alle dansjes en liedjes, echt vet.”

Een NK winnen is mooi, deelnemen aan een EK in een sportgek land natuurlijk ook. En dan zijn er nog de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Hét ultieme doel van elke topsporter. Over een jaar spelen de beachvolleybalsters op Champs de Mars, dat recht onder de Eiffeltoren ligt. Een sporthoogtepunt op een iconische plek. ,,Deelnemen aan een EK is hartstikke mooi. Maar spelen op zo’n mooie plek, daar wil je natuurlijk bij zijn.”

De route naar Parijs lijkt ietwat ingewikkeld. In principe zijn er drie mogelijkheden, waarbij in de top-17 van de ranking komen en je via een continentale kwalificatie plaatsen de meest kansrijke opties zijn. ,,Het komt er in principe op neer dat je dit en volgend jaar zo veel mogelijk wedstrijden moet winnen", verduidelijkt Van Driel. ,,En dan kun je snel stijgen op de ranking.”

Een succesvol EK kan een mooie stap in de goede richting zijn.

Zonder haar zusje in het zand Emi van Driel is bezig met haar tweede seizoen zonder haar zus naast haar zijde tijdens wedstrijden. Voorheen vormde ze namelijk een koppel met haar oudere zus Mexime, maar in 2022 besloten ze daarmee te stoppen. De jongste legt uit waarom. ,,Het is moeilijk om een professionele band met je zusje te onderhouden in het beachvolleybal. Op deze manier werkt het voor ons veel beter. Onze band is veel hechter geworden, juist nu we niet meer een duo zijn tijdens wedstrijden. Ik heb juist het gevoel dat ik nu mijn zus weer terug heb.”

Volledig scherm Waar nu nog mensen rustig in het gras zitten, daar worden volgend jaar de medailles verdeeld tijdens het beachvolleybal op de Olympische Spelen © AP

Volledig scherm Emi van Driel. © Pim Waslander