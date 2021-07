Bredase basketbalzusjes uit elkaar, Anna van Dalsum vertrekt bij Cangeroes vanwege studie in Nijmegen

Ex-toptalent Julian Prins vocht tegen faalangst op het tennisveld: ‘Je moet presteren om op de radar te blijven’

6 juni Helaas viel er voor Nederland weinig succes te vieren op Rolland Garros de afgelopen dagen. Had Julian Prins (21) daar voor kunnen zorgen? We zullen het nooit weten, want het ex-toptalent koos voor een ander pad.