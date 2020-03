Bredanaar Tim Lips kan overlijden van toppaard nog niet bevatten

Eventingruiter Tim Lips (34) is erg ontdaan na de plotselinge dood van zijn 14-jarige toppaard Bayro. ,,Het is verschrikkelijk. We hadden zo’n sterke band samen.”

Daags na het onverwachte overlijden van zijn toppaard Bayro kan eventingruiter Tim Lips het nieuws nog amper bevatten. ,,Zaterdag kreeg ik vanuit de veterinaire kliniek nog een filmpje toegestuurd waarop ik zag dat het goed met hem ging”, vertelt Lips maandag via de telefoon. ,,Het ging zo goed dat Bayro komende week weer naar huis zou komen. Maar zondagochtend verslechterde opeens zijn situatie en volgde een spoedoperatie. Tijdens de ingreep bleek dat zijn blindedarm was gescheurd. De kans op herstel was minder dan een procent. Daarom hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om hem te laten inslapen. Echt verschrikkelijk dat hem dit moest overkomen.”

Bredanaar Lips en Bayro vormden al acht jaar een twee-eenheid. Ze waren samen actief op de Olympische Spelen van Rio in 2016 (met een tegenvallende 21ste plek) en werden in 2017 en 2018 Nederlands kampioen. ,,We hadden zo’n sterke band samen. Bayro snapte mijn aanwijzingen tien keer sneller dan een gemiddeld paard. Hij was zo intelligent, zo makkelijk. Acht jaar lang hebben we dagelijks samen getraind en dan eindigt het zo…”

Laatste wedstrijd

Eind februari reed Lips zijn laatste wedstrijd op de 14-jarige schimmelruin. ,,Het was een wedstrijd in Spanje die ik gebruikte als een trainingswedstrijd. Ik merkte dat Bayro zich niet zo goed voelde. Daarom heb ik hem naar een veterinaire kliniek in België gebracht voor onderzoek. Twee weken geleden heb ik Bayro daar voor het laatst gezien. Hij leek aan de betere hand. Doordat België kort daarna op slot ging vanwege de coronacrisis kon ik hem daarna helaas niet meer bezoeken. Ik was afgelopen zaterdag blij om op het filmpje te zien dat het de goede kant op ging. Het is zo wrang dat het een dag later helemaal misging.”

