Bredanaar Reinier de Ridder is klaar om weer zijn wereldtitel te verdedigen: ‘Ik ga hem slopen’

Wimbledon Van Rijthoven uit Roosendaal zet opmars op Wimbledon voort en wacht mogelijk gedroomde clash met Djokovic

Tim van Rijthoven uit Roosendaal staat in de vierde ronde van Wimbledon. De winnaar van Rosmalen klopte vanmiddag de als 22ste geplaatste Georgiër Nikoloz Basilasjvili in drie sets: 6-4, 6-3, 6-4. In de achtste finale stuit Van Rijthoven mogelijk op Novak Djokovic, die nog wel zijn derde-rondepartij later vandaag moet winnen.

1 juli