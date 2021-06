Bredanaar Omër Bayram vertelt wat PSV van zijn club Galatasaray kan verwachten

Bij HC Et­ten-Leur kan je zelfs vanaf je tweede al hockeyen: ‘Een bewuste keuze’

18 juni In Etten-Leur focussen ze zich niet op de drie grote hockeyclubs (Push, Zwart-Wit en Breda) in de nabije buurt. De club bouwt graag in de luwte en op geheel eigen wijze aan de eigen toekomst. „Natuurlijk hebben wij ambitie, maar laat ons maar vooral die familieclub zijn.”