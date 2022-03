Bredaas duo maakt zich op voor NK Padel: 'Sommige koppels kennen we nog niet, die komen we in de finale wel tegen’

Vandaag worden de eerste ballen al geslagen tijdens het NK Padel in de IJsselhallen in Zwolle, maar het Bredase duo Mariëlle Hoekman en Christine de Kroon komt zaterdag pas in actie. Naast de kinder- en seniorenwedstrijden die in het begin van de week worden gespeeld, zijn er ook nog kwalificatiewedstrijden. Hoekman en De Kroon hoeven zich hier niet druk om te maken, want het tweetal is al gekwalificeerd. In de nationale ranking staat het duo in de top 24 speelsters van Nederland en daarmee is deelname aan het NK dus een zekerheid.

Het eerste NK Padel dateert van pas vijf jaar terug. Het is geen geheim dat de sport, die vaak wordt omschreven als een kruising tussen tennis en squash, een behoorlijke opmars heeft gemaakt. Ook UTPV (Ulvenhoutse Tennis en Padel-vereniging), de club waar het duo wekelijks speelt, heeft slechts een aantal jaar de ‘P’ in de naam. De afgelopen jaren stroomden veel nieuwe leden binnen en padel is zelfs zó populair bij de vereniging dat vier banen niet genoeg is, volgens Hoekman: ,,We willen graag twee extra banen zodat iedereen zou kunnen spelen. Het is nu soms ‘vechten’ om een baan.”

Verleden

Qua chemie zit het wel goed tussen de twee, als pubers stonden ze namelijk al tegenover elkaar op de tennisbaan. ,,We speelden toen landelijke tennistoernooien, daar kennen we elkaar van,” vertelt De Kroon. ,,Daarna zijn we toevallig allebei in Breda gaan studeren.” Al die jaren hebben ze contact gehouden. De Kroon bleef actief tennissen, Hoekman ontdekte ook andere sporten zoals hockey en hardlopen. ,,Totdat ik een paar jaar geleden iemand tegenkwam die tegen mij zei: ‘Padel, dat lijkt me nou echt een sport voor jou.’ Toen heb ik Christine geappt en zo zijn we begonnen.”

Nu spelen de dames al een aantal jaar samen en trainen ze drie keer per week bij UTPV. De deelname aan het NK is bij elkaar gespeeld tijdens verschillende toernooien. Een hoogtepunt werd bereikt in Zwijndrecht, drie weken geleden tijdens het TopspinPlaza Padel P500 Toernooi. ,,We speelden toen echt heel goed en kwamen tot de finale,” vertelt De Kroon. ,,We lagen qua niveau heel dicht bij elkaar in de finale, alleen verloren we nét.”

Dit weekend dus een nieuwe kans op de titel? ,,De koppels zijn allemaal erg sterk. Tegen veel hebben we al gespeeld maar sommigen zijn ook onbekend, zoals de beste vier koppels. Die komen we volgend weekend in de finale wel tegen”, zegt De Kroon nuchter. ,,We zijn blij met elke ronde die we winnen.” Naast het NK staat er nog iets moois op de planning voor de dames. In mei organiseren en spelen ze namelijk een P250 toernooi in het eigen Ulvenhout. Dat toernooi zou alleen maar mooier kunnen worden, als ze er zelf als nationale kampioenen aan kunnen deelnemen.