Breda zeker van play-offs na thuiszege, Etten-Leur zet opwaartse lijn voort

Buiten het kampioensfeest van de vrouwen van Push, viel er in Breda nog een klein feestje te vieren. De vrouwen van Breda hebben zich namelijk verzekerd van een play-offplek. Mogelijk gaat Breda de concullega's van Push vergezellen in de promotieklasse.

Mannen, overgangsklasse A:

Zwart-Wit – Berkel-Enschot 4-2 (2-0).

Zwart-Wit kwam verdiend snel op 2-0, maar gaf het in het derde kwart in een mindere fase ook weer erg. Uiteindelijk werden de punten aan de Galderseweg toch veilig gesteld en daarmee eindigt de ploeg hoe dan ook in de top vijf.

Doelpunten Zwart-Wit: Imre van de Laar (2x), Jaap Groels en Yard van Poorten

Overgangsklasse B:

Xenios – Breda 4-1 (3-0).

Breda deed zichzelf in Amsterdam lelijk tekort en lijkt alleen nog via beslissingsduels zich te kunnen handhaven. Daartoe zal de komende vier weken de tiende plaats veilig moeten worden gesteld. Breda verloor verdiend, met name in de eerste twee kwarten ging er teveel fout.

Doelpunt Breda: Alexander van Buchem

Hilversum – Push 1-2 (1-1).

Push speelde niet zijn beste wedstrijd, maar won uiteindelijk wel. Zondag kan het op eigen veld kampioen worden, maar dan zal stadsgenoot Breda tegen Ring Pass moeten stunten.

Doelpunten Push: Bart Mabelis en Casper Fijneman (strafbal)

Eerste klasse D:

Warande – Roomburg 1-2 (0-1).

Bijna verraste Warande de koploper, maar in de slotfase werd een gelijkspel weggegeven. De derby zondag bij Etten-Leur wordt cruciaal voor warande, dat nu zelf onder de degradatiestreep staat op twee punten van Etten-Leur.

Doelpunt Warande: Stijn Versluis

Forescate – Etten-Leur 3-4 (2-2).

Etten-Leur moest er in Voorschoten diep voor gaan, maar deze overwinning kan voor de eindstand wel eens goud waard zijn. Zoals het er naar uit ziet, zal of Etten-Leur of Warande volgend seizoen een klasse moeten gaan spelen. Forescate scoorde drie maal uit corners en in het derde kwart kwam de thuisclub op voorsprong. Maar dat zetten de bezoekers nog recht. Coach Arend-Jan Broekmans ziet dat het plezier en de overtuiging terug zijn. ,,Vanaf De IJssel uit zit er een stijgende lijn in, het team speelt slimmer. We hebben alles in eigen hand, we krijgen nog enkele teams thuis waarvan we kunnen winnen.”

Doelpunten Etten-Leur: Daan Arts, Pieter Riemens, Jules Vugts en Yannick Smits (strafbal)

Vrouwen, overgangsklasse:

Breda – Eindhoven 1-0 (1-0).

Breda behaalde gezien het spel te weinig rendement, maar gaf wederom achterin heel weinig weg. De ploeg heeft nu drie weken om zich op de play-offs voor te bereiden. De tegenstander is nog niet bekend, in de andere poule is het nog spannend.

Doelpunt Breda: Lohra Zaaijer

Eerste klasse B:

DSHC – Warande 2-2 (2-0).

Warande had gezien de stand moeten winnen in Delft, maar gezien de snelle achterstand was een puntendeling acceptabel. Er waren echter kansen op meer.

Doelpunten Warande: Nicole Schouten en Anniek van Dongen

Zwart-Wit – Craeyenhout 1-3 (0-2).

In het eerste kwart gaf Zwart-Wit niet thuis en dat bleek beslissend in de wedstrijd en de strijd om de tweede plaats. De ploeg kende dit seizoen net teveel tegenslag om te kunnen strijden om promotie.

Doelpunt Zwart-Wit: Fleur van Gestel

DES – Etten-Leur 3-3 (3-3).

DES is een bekende tegenstander voor Etten-Leur; de ploegen speelden in het verleden in de tweede en zelfs derde klasse al meermaals tegen elkaar. In Kaatsheuvel zette Etten-Leur de opwaartse lijn van de laatste weken in het spel door, maar dat leverde geen overwinning op. De ploeg dwong meerdere goede kansen af, maar verder dan een puntendeling met zes doelpunten kwam het niet. De eindstand stond bij rust al op het scorebord.

Doelpunten Etten-Leur: Estée Alvares, Mirte Monden en Jet Flapper