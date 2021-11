Breda verstevigt tweede plek in Overgangsklasse, Etten-Leur blijft ondanks zege laatste

hockeyDe hockeydames van Breda hebben de tweede positie in de Overgangsklasse verstevigd. In een wedstrijd die maar één kant op ging werd met 3-0 gewonnen van het stugge Beuningen. De laatste plaats is er nog niet mee verlaten in de eerste klasse B, maar met drie kostbare punten erbij voor de mannen van Etten-Leur, kan dat nog voor de winterstop zomaar veranderen. De 3-1-thuisoverwinning op de studenten van DSHC betekent veel meer dan zomaar drie punten. Een vervelende periode van zes zure nederlagen op een rij is hopelijk hiermee afgesloten.

Mannen

Overgangsklasse A

Ede - Zwart-Wit 3-0 (2-0).

Hoewel de cijfers waarmee Zwart-Wit verloor geflatteerd waren, mist de ploeg wel een kans om aansluiting naar boven te krijgen. Voor rust was het spel te afwachtend en vielen de doelpunten aan de andere kant op vervelende momenten. Zwart-Wit kreeg hierop nog kansen om terug te komen, maar dit gebeurde niet.

Overgangsklasse B

Breda - Helmond 2-3 (1-2). Doelpunten Breda: Alexander van den Bosch en Floris Verheijen.

Breda was wederom onfortuinlijk achterin en liet na om enkele plaatsen te stijgen. Het kwam in de slotfase terug, maar de tijd was te kort om verlies te voorkomen.

Zwolle - Push 1-7 (1-4). Doelpunten Push: Casper Fijneman (2), Thijmen Brörmann, Thomas van den Dungen, Bart Versluis, Jan Molenschot en Bart Mabelis

De 1-15 van de vrouwen eerder dit seizoen werd door de mannen niet gehaald in Zwolle, maar ook de mannen waren heer en meester in Overijssel. Alweer liep Push twee punten uit op de rest.

Eerste klasse B

Etten-Leur - DSHC 3-1 (1-1). Doelpunten Etten-Leur: Tim Petit, Stefan Knijnenburg, Bas van Nistelrooij.

De tekenen tegen DSHC waren vanaf het beginsignaal goed. Etten-Leur raakte tot in cirkel van de gasten en kreeg kansen. Dit leidde in deze fase niet tot resultaat. En daarom kon het in het tweede kwart alsnog 0-1 worden via een rake Delftse strafcorner. Een uitspeelcorner vlak voor de rust bleek de gelijkmaker, Tim Petit sleepte eveneens raak.

Met 1-1 was er dus nog volop hoop op een resultaat. Dit zou er uiteindelijk komen. Met een ziedend schot bracht Stefan Knijnenburg zijn team op voorsprong en uit een corner maakte hierop Bas van Nistelrooij ook nog 3-1. Gelopen was het daarmee allerminst. Etten-Leur zou nog een zwaar vierde kwart tegemoet gaan met een felle tegenstander. Met hard werken en een flinke dosis wilskracht bleven de drie punten alsnog in eigen huis.

Aanvoerder Floris Hendrickx was na afloop blij, ondanks dat ook hij een tik op de knie opliep. ,,Dit hadden we enorm hard nodig. We kijken op een slechte periode terug, ook voor de sfeer in het team is dit goed. Alle wedstrijden zijn nu belangrijk. In de tweede helft van het seizoen willen we dit gaan recht zetten. Maar als we kunnen vechten, dan zijn we sterk. ”

Eerste klasse D

Zoetermeer - Warande 2-3 (0-2). Doelpunten Warande: Stijn Versluis, Max Koreman en Raphaël Korse

Warande won voor de tweede keer op rij en deed dat nu zowaar met een stunt uit bij de nummer twee. Het spel was effectief, al moest de ploeg hard werken om de overwinning over de streep te trekken.

Tweede klasse B

Pelikaan - Goirle 1-4 (1-2). Doelpunt Pelikaan: Daniël Verstraten.

Pelikaan wist als hekkensluiter dat het tegen de nummer één lastig zou worden, maar de Roosendalers verkochten de huid wel degelijk duur. Er werden met name veel strafcorners afgedwongen, maar toen deze onbenut waren gebleven, viel de beslissing namens de lijstaanvoerder aan de andere kant. De komende drie duels tot aan de winter worden voor Pelikaan belangrijk om van de laatste plaats weg te komen.

Derde klasse D

Scoop Delft - Tempo 4-1 (2-0). Doelpunt Tempo: Paco Vingerhoets.

Tempo heeft de laatste jaren vaker moeite gehad met de Delftse studentenclub als tegenstander. Ook nu werden er geen punten gepakt, waardoor Termpo nog wel hoog in het rechterrijtje staat, maar het gat met de bovenste zes minimaal zeven punten is geworden. De Bergenaren kregen in Delft genoeg kansen, maar de thuisclub was het meest effectief.

Vrouwen

Overgangsklasse A

Breda - Beuningen 3-0 (3-0). Doelpunten Breda: Elke Scheepers, Sophie Suijkerbuijk, Amber de Visser.

Aan het begin van het eerste kwart ontstond er een grote kans voor Beuningen ,,Ze hebben in principe alleen in de eerste minuut één slag op doel gehad”, beschouwde Alferink. Deze werd knap gepakt door keeper Anne Zwaanenburg. Breda pakte vervolgens het initiatief, maar de strafcorners werden niet benut. Tot een geblokte corner, in de elfde minuut, voor de stick van Elke Scheepers terecht kwam. Ze twijfelde niet: 1-0.

In de volgende kwarten werd het doel van Beuningen bestookt. Na wéér een geblokte corner kon Sophie Suijkerbuijk vanuit de rebound voor de 2-0 zorgen. Hierna speelde Breda de wedstrijd professioneel uit en scoorde het nog eenmaal via Amber de Visser. ,,Onze corner loopt goed en ploegen analyseren dat. Vandaag had Beuningen, door hoog uit te lopen, een antwoord op onze strafcorners. Maar we hebben het alsnog goed gedaan”, vertelde de sterk spelende spits. Trainer Alferink sluit zich hierbij aan: ,,uiteindelijk ontstaan er twee goals vanuit een stuk of negen corners. Dat rendement is niet slecht.”

Eerste Klasse B

Etten-Leur - DSHC 3-0 (1-0). Doelpunten Etten-Leur: Jet Flapper (2) en Estée Alvares.

Etten-Leur liet wederom zien dat het aan een uitzonderlijk goed seizoen bezig is. Het kreeg de betere kansen en de eigen keepster kreeg welgeteld één bal te verwerken. Mocht de ploeg er in slagen om na de winter om de tweede plaats mee te blijven doen, dan kan zomaar het spelen van play-offs om promotie naar de Overgangsklasse in beeld komen.

Tweede klasse B

Pelikaan - Kieviten 4-1 (3-0). Doelpunten Pelikaan: Julot van Gastel, Manouk Voogt, Sophie Nijmeijer en Sophie Vromans.

Pelikaan wist dat deze gewonnen moest worden, gaf zo goed als niks weg en besliste ook voor rust al de wedstrijd. In de drie resterende duels tot de winterstop kan Pelikaan zichzelf, als het meezit, zomaar een goede uitgangspositie bovenin verwerven voor de tweede seizoenshelft. Zowel de kampioen als de nummer twee promoveren direct naar de eerste klasse.