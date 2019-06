Breda verspeelt promotiekansen in Groningen, Warande-dames winnen, maar halen geen play-offs

hockeyDe mannen van hockeyclub Breda komen komend seizoen wederom in de overgangsklasse uit. Ook het tweede duel in de play-offs om promotie tegen Groningen ging verloren, in het noorden van het land werd het 4-1, waar donderdag thuis met 3-4 al een nederlaag geïncasseerd was. De vrouwen van Warande moesten in de laatste wedstrijd van het seizoen zelf thuis van Craeyenhout winnen om de play-offs voor een plaats in de Overgangsklasse te bereiken, maar waren daarbij afhankelijk van het resultaat van directe concurrent Houten. De Warande deed wat het moest doen, won met 4-2, maar hoorde na afloop ook van de winst van Houten tegen Zwart-Wit.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE PLAY-OFFS

Groningen - Breda 4-1 (2-1).

Halverwege de eerste helft kwam Groningen zaterdagmiddag op voorsprong, waarna Maurits Heemskerk vrijwel meteen gelijk maakte. Uiteindelijk viel in de eerste helft nog een tegendoelpunt. Na de pauze liep de thuisclub uiteindelijk verder uit na gele kaarten aan de kant van Breda, waardoor Groningen in een tweede serie met HBS gaat uitmaken wie er uit komt in de promotieklasse na de zomer.

EERSTE KLASSE B

Warande - Rijswijk 1-1 (1-0).

Warande speelde niet groots en kon een gelijkspel na een voorsprong uiteindelijk niet voorkomen. Thom van der Schoof scoorde voor rust tijdens een warm slotduel.

Roomburg - Etten-Leur 2-0 (0-0).

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Voorne 6-1 (3-0)

DERDE KLASSE B

Tempo - Hoeksche Waard 4-3 (2-2).

VROUWEN

EERSTE KLASSE B

Zoetermeer - Breda 1-7 (1-2).

Amber de Visser (2x), Anne-Fleur Nuiten (2x), Ezra van Erp, Saar Weijerman en Jet Flapper maakten de zeven goals voor Breda.

Houten - Zwart-Wit 1-0 (1-0).

Warande-Craeyenhout 4-1 (0-1) 15. Quincy Barkey 0-1, 38. Floks van der Beek 1-1, 47. Van der Beek 2-1, 62. Naomi Weterings 3-1, 63. Weterings 4-1, 70+4. Sofie Veerman 4-2.

Het mislopen van de nacompetitie was voor coach Tim Brekelmans geen reden zwaar teleurgesteld te zijn. ,,Zeker niet, het was een mooi toetje geweest die play-offs, maar al met al hebben we een heel goed seizoen gehad. We hebben slechts vijf partijen verloren”, aldus Brekelmans.

De wedstrijd tegen Craeyenhout was er een met twee gezichten. Warande speelde matig voor rust om in het tweede bedrijf een geheel ander gezicht te tonen. ,,We moeten altijd een beetje warmdraaien. Ik noem dit seizoen het jaar van de tweede helften, want het was vaak zo dit seizoen dat we minder beginnen om daarna een sterke tweede helft te spelen.” Het weinig overtuigende spel van de Oosterhoutse thuisploeg leidde zelfs tot een 0-1 achterstand bij rust.

Floks van der Beek liet met een verwoestende backhand na rust de Craeenhout-goalie geen schijn van kans. Tien minuten later stond de 2-1 op het bord na een wonderschone combinatie tussen Van der Beek en Demi van de Geer, beheerst afgerond door weer Van der Beek.

Na die 2-1 was het gedaan met het Craeyenhouts verzet. Warande was ontketend en kwam nooit meer echt in de problemen. Brekelmans: ,,We kwamen sterk uit de kleedkamer en het was goed om te zien dat de meiden in de tweede helft de energie konden opbrengen om door te drukken.” Via Naomi Weterings liepen de Oosterhoutse vrouwen uit naar 3-1 en 4-1 en daarmee was de wedstrijd gespeeld. Daar kon ook een benutte strafbal van Sofie Veerman in de allerlaatste seconde van de extra tijd geen verandering meer in brengen.