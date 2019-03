Breda vergroot voorsprong tot tien punten met zege tegen directe concurrent

De eindstand was al voor de pauze bereikt. Na vier minuten maakte Elke Schepers er uit de rebound van een strafcorner 1-0 van. Hierna zorgde Houten eveneens voor gevaar uit corners. Vier minuten voor de pauze maakte Sofie Janssen de gelijkmaker, waarna nog in de eerste helft uit een aanval over rechts Kiki van der Kreek 2-1 liet aantekenen. Na rust was het spel van Breda verzorgder en behalve in de slotfase kreeg Houten nauwelijks mogelijkheden meer. Gescoord werd er niet meer en dus is het voor Breda zaak om de rest van het seizoen scherp te blijven.