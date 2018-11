Breda steviger aan de leiding na zege op Zwart-Wit

hockeyHet treffen in de eerste klasse B tussen de hockeyvrouwen van Breda en Zwart-Wit was dit keer niet alleen een stadsderby, maar bovenal een topper tussen de nummers een en twee op de ranglijst. Bij winst zou Zwart-Wit de nieuwe koploper zijn en hierin slaagde de formatie van Rutger Klein niet. Breda won met 2-0 en heeft nu vier punten voorsprong op Zwart-Wit.

De winnende coach Karel Alferink was in zijn nopjes met de overwinning, maar noemt hem niet cruciaal. Alferink: ,,Wij willen op de eerste plaats eindigen en dan is iedere wedstrijd cruciaal. Natuurlijk is het belangrijk dat je tegen directe concurrent Zwart-Wit drie punten pakt, maar we zullen er in alle potjes bovenop moeten blijven zitten.’'

Het duel werd beslist door het beter nemen van de strafcorners. De twee treffers van de thuisploeg werden hieruit gescoord. Het veldhockey van beide teams leidde nauwelijks tot kansen, maar Breda was wel in tactisch opzicht beter. In de eerste helft, die redelijk gelijk op ging, was dit nog niet duidelijk te zien, maar tijdens het tweede bedrijf werd door het goede positiespel en collectief druk zetten van de thuisploeg de angel uit de aanvallen van Zwart-Wit gehaald.

De bezoekers werden herhaaldelijk gedwongen om achteruit te spelen en als het uiteindelijk toch tot een pass kwam, verdween de bal vaak over de zijlijn. ,,We zijn een professionele slag aan het maken en hebben vier trainingsmomenten per week ingebouwd. Het is mooi om te zien dat dit zijn vruchten afwerpt. We hebben geen veldkansen weggegeven en konden het de hele wedstrijd volhouden om druk op de bal te geven. We moeten gewoon hard blijven werken. Dan staan we aan het eind van de rit bovenaan’', aldus Alferink.

Overige wedstrijden:

MANNEN

PROMOTIEKLASSE

Laren - Push 2-2 (1-0).

Hoewel Push knap terugkwam in de slotfase, voelt het gelijkspel toch als een nederlaag. Voor rust had de ploeg het beste van het spel.

HBS - Zwart-Wit 3-1 (0-1).

Lang leek de eerste zege in Bloemendaal aanstaande, maar de thuisclub won alsnog. Zwart-Wit staat nu alleen onderaan.

OVERGANGSKLASSE A

Leonidas - Breda 1-2 (0-2).

Voor de pauze scoorde Dane Jansen twee maal voor Breda en dat was genoeg voor de winst in Rotterdam. Met slechts twee punten achterstand op de koploper, blijft het spannend.

EERSTE KLASSE B

Warande - Roomburg 4-3 (2-1).

Rik Broekhoven en aanvoerder Raphaël Korse maakten er elk twee. Het bleek genoeg voor drie zwaarbevochten punten, want Warande moest diep gaan.

Groen-Geel - Etten-Leur 3-2 (1-2).

In Den Haag zette met twee doelpunten Stefan Knijnenburg Etten-Leur voor de pauze op voorsprong. Na rust werd deze alsnog prijsgegeven en wist in de slotfase de thuisclub ook nog te winnen. Etten-Leur kan voor de winter enkele goede resultaten daarmee nog goed gebruiken.

VROUWEN

PROMOTIEKLASSE

HGC - Push 1-2 (0-2).

Push bewees zich geen goede dienst, want de aansluiting is de ploeg nu kwijt. Verschillende kansen werden in Wassenaar niet benut, daardoor kwam de 1-2 te laat.

EERSTE KLASSE B

Roomburg - Warande 1-2 (1-1).

Floks van der Beek en Pam Ligtvoet zorgden in Leiden voor de eerste uitzege van het seizoen. Gezien de tweede helft was dat verdiend.