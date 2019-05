Breda pakt maand voor het einde titel in eerste klasse, Pelikaan verzekert zich van promotie

hockeyBreda had zondagmiddag geen kind aan tegenstander Rijswijk. De Bredase hockeysters domineerden de volledige wedstrijd en lieten het na om de tegenstander met een monsterscore terug naar Zuid-Holland te sturen: 2-0. De vrouwen van hockeyclub Pelikaan hebben zich met een thuiszege op Pijnacker verzekerd van promotie naar de tweede klasse. Op het Roosendaalse sportpark Hulsdonk werd het tegen de directe concurrent 4-1, waarmee de club hoe dan ook zeker is van een plaats bij de eerste twee. Het feestje na afloop was bescheiden, in de resterende vier duels wil Pelikaan zichzelf nog gaan belonen met het kampioenschap in de derde klasse B.

MANNEN

PROMOTIEKLASSE

Schaerweijde - Push 3-2 (2-1).

Push speelde een goede wedstrijd in Zeist, maar het was de thuisclub dat de fouten achterin genadeloos afstrafte. Max Kreft en Casper Fijneman scoorden namens Push.

HDM - Zwart-Wit 2-2 (1-1).

Met hard werken wist Zwart-Wit de nummer twee in Den Haag punten af te snoepen. Imre van de Laar scoorde uit een strafcorner, Twan van Ginneken via een velddoelpunt.

OVERGANGSKLASSE A

Union - Breda 1-0 (0-0).

Breda deed zich in Nijmegen tekort, het verdiende meer strafcorners maar deed hier niets mee.

EERSTE KLASSE B

Warande - Berkel & Rodenrijs 0-0 (0-0).

Een goed resultaat uiteindelijk voor Warande, het hield de gasten vooralsnog van de titel af.

Zoetermeer - Etten-Leur 2-4 (1-2).

Etten-Leur speelde een goede wedstrijd en kwam op 0-2 voor. Aan het eind van de tweede helft werd de winst echt veilig gesteld. Tom Gommers maakte er twee, Pieter Riemens en Floris Hendrickx wisten eveneens te scoren.

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - De IJssel 0-3 (0-0).

DERDE KLASSE B

Donderdag: Tempo - Westland 2-4 (0-3).

Zondag: Tempo - Krimpen 1-4 (0-0).



VROUWEN

PROMOTIEKLASSE

Push - HIC 2-0 (2-0).

Eindelijk beloonde Push zich voor de opgaande lijn van de laatste weken. Belangrijk, want Push kan zich de komende weken nog veilig spelen. Sophie van Nieuwamerongen en Puk Holleman waren voor de pauze trefzeker, het bleek genoeg.

EERSTE KLASSE B

Roomburg - Zwart-Wit 0-5 (0-5).

Zwart-Wit was in Leiden vanaf het begin sterker en liet dit meteen voor rust duidelijk blijken. Maxime in het Veld, Marre van Poppel, Sophie Leijten, Sophie Gelten en Suus Schagen scoorden.

Hudito - Warande 1-5 (0-0).

Breda - Rijswijk 2-0 (1-0).

Terwijl de blauwe rook nog niet van het Sportpark aan de Burgemeester de Manlaan was verdwenen, lag de 1-0 al binnen. Slechts 42 tellen had Breda nodig om de ban te breken tegen een pover verdedigend Rijswijk. Aanvalster Mayra Hos kreeg de bal na een vlotte aanval en kon aanleggen voor de vroege openingstreffer. De keepster van Rijswijk kon in eerste instantie nog met haar rechterbeen keren, maar in tweede instantie had ze geen antwoord op de stift van Hos: 1-0.



Volledig scherm Mayra Hos (uiterst rechts) schiet in tweede instantie langs de liggende keepster van Rijswijk: 1-0. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheus

,,Nee, we hadden er bij de tactische bespreking eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden”, lachte Breda-coach Alferink. ,,We wilden de wedstrijd domineren, wat we in mijn ogen ook hebben gedaan, om vanuit die dominante positie de wedstrijd te beslissen. Dat zo’n 1-0 dan binnen de eerste minuut viel, was alleen maar mooi meegenomen.”

De eerste helft liep niet over van kwalitatieve hoogstaande acties. Door een flinke hagelbui werd het veld dusdanig glad, waardoor passes naar de flankspeelsters al gauw over de zijlijn gleden in plaats van bij een ploeggenote. ,,Het was een echte kampioenswedstrijd”, stelde Alferink. ,,De spanning was er eigenlijk direct vanaf en dat zag je ook in ons spel. We konden rustig rondspelen en het spel controleren. Echt in gevaar zijn we nooit geweest.”

Volledig scherm Het hagelde stevig halverwege de eerste helft in Breda. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheus

Hoogtepunt van de tweede helft was de oogverblindende treffer van Esra van Herp. De Bredase werd in de Rijswijkse cirkel aangespeeld, draaide zich eenvoudig los van haar tegenstandster en mikte de bal zonder twijfel in de kruising: 2-0. ,,We hadden voorafgaand aan het seizoen de doelstelling uitgesproken om kampioen te worden”, aldus Breda-speelster Jet Flapper. ,,We speelden met veel energie en zin tegen Rijswijk en konden het makkelijk uithockeyen. Het maakte eigenlijk niemand uit hoe we kampioen worden, als we het maar werden. En dat was gelukt.”