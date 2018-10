Breda onderuit tegen Union, vrouwen Etten-Leur doen goede zaken

MANNEN

PROMOTIEKLASSE

Push - Schaerweijde 3-3 (1-2).

Push knokte als team voor een resultaat en werd hiervoor beloond. Drie maal werd een achterstand weggewerkt, uitgerekend aanvoerder Hugo van Mol benutte drie maal een strafcorner.

Zwart-Wit - HDM 0-2 (0-1).

Zwart-Wit was qua kansenverhouding niet de mindere, maar wist de mogelijkheden niet te benutten. HDM strafte de fouten achterin wel af, waardoor de eerste winstpartij wederom uitgesteld werd.

OVERGANGSKLASSE

Breda - Union 1-2 (0-1).

Trainer Mark Bouwman is van mening dat zijn team deze wedstrijd had kunnen winnen: ,,Union is beslist geen goede ploeg. Zij speelden enkel hoge ballen, maar brachten verder weinig. Wij lieten ze hun gang gaan. We speelden te afwachtend, zonder flair. Onze passing was te traag en slordig en daarmee maak je het je tegenstander wel gemakkelijk.’’

De eerste helft was uiterst matig. Breda was traag in de opbouw, wat leidde tot balverlies waar Union vervolgens weinig mee deed. In de eerste twintig minuten werd er geen enkele keer op doel geschoten en bleven dreigende acties binnen de cirkel uit. Een actie van de bezoekers in de achtste minuut vormde hierop een uitzondering. Een strafbal werd feilloos door Yannick Hulsker binnengeslagen.

Tegen de verhouding in scoorde Max van Eupen in de tweede helft uit een rommelige situatie de 0-2. De thuisploeg zocht hierna nadrukkelijker de aanval en kreeg de derde strafcorner van de wedstrijd. De variant dreigde te mislukken, maar met een fraaie tip-in zorgde Emiel Willems toch voor de aansluiting.

Breda had een tegen Union een goede slag kunnen slaan. Bij winst was de ploeg geklommen naar de tweede plaats in de Overgangsklasse met slechts één punt achterstand op koploper Helmond. Door de 1-2 nederlaag moet Breda genoegen nemen met een plaats in de middenmoot.

EERSTE KLASSE B

Berkel & Rodenrijs - Warande 7-1 (1-1).

Het verschil in kwaliteit tussen Berkel & Rodenrijs en Warande werd in de tweede helft pijnlijk duidelijk. In de eerste helft scoorde aanvoerder Raphaël Korse nog de gelijkmaker.

Etten-Leur - Zoetermeer 0-1 (0-0).

Etten-Leur speelde niet onverdienstelijk en creëerde genoeg kansen en strafcorners. De bal wilde er niet in. Ook nadat de gasten uit een strafcorner op 0-1 waren gekomen, kende de thuisclub pech in de afwerking.

TWEEDE KLASSE B

De IJssel - Pelikaan 2-0 (1-0).

DERDE KLASSE B

Krimpen - Tempo 4-4 (1-3).

VROUWEN

PROMOTIEKLASSE

HIC - Push 2-2 (0-1).

Via Sophie van Nieuwamerongen en Carlijn Tukkers (strafbal) was Push op 0-2 gekomen, maar in het laatste kwartier gaf de ploeg haar voorsprong weg.

EERSTE KLASSE B

Rijswijk - Breda 1-4 (0-1).

Breda was sterker en liet dit in de tweede helft zien. De Bredase treffers kwamen van Kiki van der Kreek (2), Noor van der Plas en Saar Weijerman.

Zwart-Wit - Roomburg 2-0 (2-0).

Zwart-Wit deed voor rust tegen de hekkensluiter wat het moest. Het scoorde via Maud de Koning en Maxime in het Veld. Voor het eerst dit seizoen werd wel de nul gehouden.

Warande - Hudito 6-3 (1-0).

Warande scoorde er vooral na rust op los. De verdiende winst kwam er via Floks van der Beek (2), Zara-Lee Wang, Pien Stienen, Annelot van Iersel en Pam Ligtvoet.

TWEEDE KLASSE B

Etten-Leur - Gouda 2-1 (2-0).

Na een klein kwartier spelen kwam Noor Riemens goed door over de rechterkant en bediende vanaf de achterlijn Mirte Monden. De aanvalster wist er wel raad mee en tekende de 1-0 aan. Zij maakte wat later ook de tweede treffer van de middag, ook een strafcornervariant verdween in het Goudse doel.



Daarmee was de buit niet binnen, want hoewel Gouda geen hoogvlieger is, wisten de Zuid-Hollandse vrouwen het Etten-Leur na de pauze knap lastig te maken. Snel na de hervatting scoorde Myrthe Vos uit een strafcorner tegen en was de spanning terug. Daar bleef het bij.

Volledig scherm Mirte Monden van Hockey Club Etten-Leur (HCE) weet zich door de defensie van de Goudse Mixed Hockey Club te manoevreren en scoort de 1-0. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Een opsteker voor Etten-Leur, dat de afgelopen jaren al meerdere goede ervaren speelsters zag vertrekken. ,,Gouda werd een aantal keren in de omschakeling gevaarlijk, waarbij wij het duel niet op slot gooiden”, aldus coach Jos Vermeulen. ,,We hebben heel de wedstrijd spirit en energie getoond, daar ben ik trots op.”

De strijd in de poule blijft door de zege van Etten-Leur spannend. De eerste zeven van twaalf clubs staan op slechts vier punten van elkaar, waarbij aan het eind van het seizoen de eerste twee promoveren naar de eerste klasse. Daar kwam Etten-Leur afgelopen seizoen voor het eerst in uit, maar uiteindelijk wist de ploeg het niet te redden.