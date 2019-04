Breda hockeyvrouwen één zege verwijderd van titel

hockeyDe vrouwen van Etten-Leur hebben in de tweede klasse B goede zaken gedaan met een thuiszege op Rapid. Hiermee stijgen ze op doelsaldo naar de tweede plaats en blijft de ploeg meedoen om promotie naar de eerste klasse. De vrouwen van hockeyclub Breda hebben met een uitzege bij Craeyenhout een flinke stap gezet richting het kampioenschap. Bij de hervatting op 5 mei is winst thuis tegen Rijswijk voldoende voor de titel. De mannen van Push verloren wederom en zien degradatie dichterbij komen.

MANNEN

PROMOTIEKLASSE

Qui Vive - Push 3-1 (1-0).

In Uithoorn deed Push opnieuw goed mee, maar was de tegenstander effectiever. Na een achterstand halverwege maakte Kjeld Ossel gelijk.

Hurley - Zwart-Wit 2-1 (2-0).

Zwart-Wit knokte voor een resultaat en na de rust kwam dit er bijna bij de koploper. Dylan van Minde benutte in de tweede helft een strafcorner.

OVERGANGSKLASSE A

Hudito - Breda 1-2 (0-2).

Breda won verdiend, maar had het duel in Delft eerder moeten beslissen. Twee treffers van Floris Verheijen voor rust bleken uiteindelijk beslissend.

EERSTE KLASSE B

Warande - Schiedam 4-2 (2-0).

Warande deed goede zaken door de nummer twee te verslaan. De afstand naar beneden wordt nu groter. Thom van Langh, Max Koreman, Martijn Zander en Thom van der Schoof scoorden.

Etten-Leur - DSHC 6-2 (4-0).

Etten-Leur liet er in de eerste helft geen gras over groeien wie er aanspraak mocht maken op de winst. Doelpunten van Stefan Werner, Tom Gommers, Frank van de Wiel en Jurriën Smits zorgden voor 4-0 halverwege. Na rust kwamen de Delftse studenten even terug, maar met treffers van Floris Hendrickx en wederom Tom Gommers kwam de zege geen moment in gevaar.

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Dordrecht 4-4 (2-1).

DERDE KLASSE B

Souburgh - Tempo 5-2 (2-0).

VROUWEN

EERSTE KLASSE B

Craeyenhout - Breda 1-2 (0-2).

Breda legde in Den Haag voor rust de basis voor een verdiende zege. Noor van der Plas en Jet Flapper waren trefzeker, waardoor Breda zich kan opmaken voor het kampioensduel.

Rijswijk - Zwart-Wit 2-3 (2-2).

Zwart-Wit klimt met een goede uitzege naar de derde plaats, al moest er hard voor de punten gewerkt worden. Doelpunten van Marre van Poppel (2) en Marjolein van Opstal waren in Zuid-Holland voldoende.

Warande - Houten 1-2 (0-0).

In een direct duel om de tweede plaats moesten de Oosterhoutse vrouwen de punten aan de gasten laten. Annelot van Iersel deed na de 0-2 nog iets terug, maar te laat.

TWEEDE KLASSE B

Etten-Leur - Rapid 2-0 (0-0).

Na de rust tapte Etten-Leur uit een ander vaatje. Er werd aanvallend goed gespeeld waarna de mogelijkheden volgden. Elf minuten na de hervatting kon Chris Snepvangers met bal doorlopen tot aan de keepster en deze uiteindelijk ook passeren. Deze 1-0 was voor Rapid het sein om zelf ook vaker de aanval te zoeken. Dat leidde tot mogelijkheden aan de andere kant, maar Etten-Leur kreeg wel meer ruimte om verder te gaan met aanvallen. Twaalf minuten na de openingsgoal, volgde een strafcorner voor Etten-Leur. Via een ingestudeerde variant maakte Mirte Monden hieruit 2-0 en daarmee was de wedstrijd wel beslist.



Opvallend waren de opbouwende impulsen van Inge Pellis. Zij is pas enkele weken terug bij haar team, na meer dan een jaar eruit te hebben gelegen met een afgescheurde kruisband. Ze was blij met de winst. ,,Het is absoluut lekker om er weer bij te zijn, het heeft even geduurd. Vorig jaar in de eerste klasse heb ik één keer mee kunnen spelen en dat bleek achteraf te vroeg. Nu zitten we als groep in een flow, na een mindere periode. Ik ben nog niet honderd procent fit, maar ben heel blij dat ik er weer bij ben.”

Etten-Leur-coach Jos Vermeulen was recentelijk nog wat voorzichtiger met zijn doelstelling, maar gaat na de zege tegen Rapid ook voor promotie met nog vijf duels te gaan. ,,Alles ligt weer helemaal open. Nu moeten we doorpakken, dat leeft ook binnen de groep. Westland uit wordt nog lastig, maar voor de andere wedstrijden is geen excuus meer, die moeten we winnen.”