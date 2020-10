Breda-hockeysters gaan nek-aan-nek met stadsgenoot Push, Tempo-hockeyers geven voorsprong weg

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Zwart-Wit - Berkel & Rodenrijs 4-3 (1-3). 1-3 Lennart Smits, 2-3 Mark luns, 3-3 Jan Duthmann, 4-3 Danjel Vuckovic

OVERGANGSKLASSE B

Push - Helmond 1-2 (1-0). 1-0 Casper Fijneman

Breda - Ring Pass 4-3. 1-3 Alexander van den Bos, 2-3 Lucas van Bergeijk, 3-3 Max Looman, 4-3 Kamran Baydil

EERSTE KLASSE B

Warande - Rijswijk 1-3 (0-2). 1-2 Victor van Leijsen

Zoetermeer - Etten-Leur 4-3 (3-2). 2-1 Yannick Smits, 3-2 Ralph van Wijk, 3-3 Yannick Smits

TWEEDE KLASSE B

Pijnacker - Pelikaan 5-1 (1-0). 4-1 Max de Bot

DERDE KLASSE B

Waddinxveen - Tempo 4-4 (1-3). 0-1 Nick Matthijs, 0-2 Sjoerd Franken, 1-3 Jimmy Nuytemans, 3-4 Tom van Maldegem.

Het duel in de derde klasse B stond voor de Bergenaren in het teken van drie punten en niets minder. Dan zouden ze in de stand weer naar boven kunnen kijken. Met vijf punten uit even zoveel duels staat de ploeg op zich weliswaar in de middenmoot, maar er werd aan het begin van het seizoen op meer gehoopt.

Het puntverlies bij de hekkensluiter voelt dan ook zuur, ook omdat Waddinxveen hiermee pas aan het eerste punt wordt geholpen. Nick Matthijs en Sjoerd Franken maakten er na elkaar 0-2 van. Na een tegendoelpunt scoorde Jimmy Nuytemans nog voor rust. Erna werd het in ondertal gelijk en zorgde Tom van Maldegem nog voor 4-3. Het bleek dus niet genoeg voor de zege en daarvan baalde ook Nick Matthijs, voorheen aanvoerder en inmiddels één van de meest ervaren spelers. De 29-jarige spits: “We hebben echt een goede wedstrijd gespeeld, maar hadden er zelf meer in mogen leggen. In de tweede helft kwamen we door twee gele kaarten in ondertal en daar kwamen strafcorners uit voort. Daar hebben ze goed gebruik van gemaakt. Dit seizoen is er wat aanwas vanuit Zeeland gekomen, eindelijk hadden we nu dus een selectie van of achttien man. Vorig jaar hadden we soms één wissel en wat jeugd.”

De ambitie om hoger te kunnen eindigen is niet weg, maar makkelijker wordt het niet. “We wilden wel richting de top drie, dat zou realistisch zijn. Maar we hebben tegen mindere tegenstanders de laatste weken de punten niet gepakt. We leggen er veel energie in, maar dat zien we niet in de uitslagen. De komende duels zullen een uitdaging worden, we zullen wel iets aan de scherpte moeten doen, absoluut.”

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Push - Helmond 6-0 (2-0). 1-0 Sophie van Nieuwamerongen, 2-0 Roos Weekers, 3-0 Puk Holleman, 4-0 Freeke van Dongen, 5-0 Van Nieuwamerongen, 6-0 Merel Aarts.

De hockeysters van Push blijven op doelsaldo koploper in de overgangsklasse A. Thuis werd met Helmond voor de derde maal op rij een tegenstander met grote cijfers verslagen. En daarmee tekende Push dus voor maar liefst twintig doelpunten in de laatste drie wedstrijden. Samen met stadsgenoot Breda een ook nog steeds Leiden staat het nu nog ongeslagen op dertien punten.

Coach Pim Houben heeft zijn zaken dus goed voor elkaar, net als in het vorige seizoen dat echter door de corona geen promotie opleverde. “We zijn zonder remmen erop de wedstrijd in gegaan, zodat we meteen het overwicht zouden krijgen. Helmond was niet echt gevaarlijk, maar speelde wel heel compact. De eerste helft was het dan ook een schaakspel, maar wel in ons voordeel. Ook nu gingen we vervolgens na de rust erop en erover. “

Over de verschillende doelpuntenmaaksters is de trainer helder: “We vallen altijd met veel mensen aan. Dan is het niet gek je dat je ook veel mensen hebt die het laatste zetje kunnen geven. We willen absoluut promoveren en zijn ook niet bang dat er gemakzucht ontstaat. De kracht is dat we laten zien dat we beter zijn ongeacht tegen wie. Tegen Tilburg in de beker, maar ook in de competitie. We krijgen nu de concurrenten. De volgende wedstrijd uit bij Gooische zal een lastige worden, gemakzucht zit er zeker niet in.”

Breda - Eindhoven 7-1 (3-0). 1-0 Amber de Visser, 2-0 Claire Bloem, 3-0 Kiki van der Kreek, 4-0 Leonoor van Dijk, 5-0 Van der Kreek, 5-1 Ilse Delaye-Koch, 6-1 De Visser, 7-1 Emma Drost.

In het eerste kwart was de eerste mogelijkheid nog voor de bezoekers, maar hierna raakte de thuisclub op dreef. Nog in het eerste kwart liep de teller op naar 3-0 door Amber de Visser, Claire Bloem en Kiki van der Kreek. In het tweede kwart leken de aanvallende impulsen wat minder, maar Breda wist balbezit te houden en geroutineerd zonder kleerscheuren te blijven.



Ook na rust maakte Breda de dienst uit. Eindhoven wilde wel hockeyen, maar verder dan enkele schoten van afstand kwam het niet. Nog in het derde kwart werd het 4-0 en 5-0 via Leonoor van Dijk en wederom Kiki van der Kreek. De nul achterin bleef niet in stand. Ilse Delaye-Koch benutte een strafbal na een voetfout, waarna in de slotminuten opnieuw Amber de Visser trefzeker was en direct hierop Emma Drost het zevental treffers namens Breda vol maakte. Opmerkelijk was nog dat bij de stand 5-1 de beide coaches verbaal met elkaar bezig waren. Er was groen voor Breda-coach Karel Alferink die verstandig was en achter de omheining verder twee minuten stil bleef. Zijn collega Roy Bax kreeg echter meteen geel en ging hierop nog door, waarop rood volgde.

Ruime cijfers voor de thuisclub dus. Nog te vroeg om over eventuele promotie te spreken wellicht, maar het spelbeeld was zeker tekenend voor de progressie die Breda in ruim een jaar tijd heeft doorgemaakt sinds de ploeg in 2019 kampioen werd van de eerste klasse.

Aanvoerster Kiki van der Kreek bevestigt dat na afloop. “Dat er geen publiek was, is jammer. We moesten nu onszelf wel aanjagen. Dat konden we goed. We wilden winnen, vorige week lukte dat maar hebben we niet veel gescoord. Nu ging de wedstrijd snel in het slot, dat hebben we goed gedaan.”

De zege kwam geen moment in gevaar. Er zit dus duidelijk vooruitgang in het spel. “Ik denk dat we een mooie mix hebben van talent en ervaring. De routine kwam in het tweede kwart van pas, ook de jonge meiden krijgen die routine nu. Promoveren hoeft niet meteen. We willen wel bovenin meedoen. “

EERSTE KLASSE B

Zoetermeer - Etten-Leur 1-2 (1-0). 1-1 Manouk van den Enden, 1-2 Inge Pellis (sb)

Zwart-Wit - DES 7-1 (4-0). 1-0 Kimmie Baas, 2-0 Denice Hermens, 3-0 Michelle Beentjes, 4-0 Demi van de Geer, 5-0 Naomi Weterings, 6-1 Denice Hermens, 7-1 Naomi Weterings

Warande - Rijswijk 2-1 (0-1). 1-1 Bobbie de Haan 2-1 Maud de Koning

TWEEDE KLASSE B

Dopie - Pelikaan 5-1 (2-1). 1-1 Josephine Hoekstra