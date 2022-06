Breda en Roomburg spelen beslissingsduel

Roosendaal­se roeiers genieten van ‘de langste en moeilijk­ste race van Nederland’

De Elfstedentocht, soms lijkt het of heel Nederland er naar hunkert. De Roosendaalse Roeivereniging nam afgelopen weekend deel aan de Elfstedentocht, uiteraard niet op schaatsen, maar in een roeiboot. ,,Het was fantastisch, ik zou het morgen opnieuw doen.”

3 juni