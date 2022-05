Bram Rennen doet zijn naam eer aan in Terheijdenloop: winst in nieuw persoonlijk record

De duurste tijdregistratie van Nederland werd gehuurd en een wel heel prominente starter schoot de meute op weg in Terheijden. Om iets voor 12.30 uur kreeg starter Pieter Braun de microfoon in handen. De voormalig olympisch tienkamper uit Terheijden vatte zijn taak serieus op. Na het aftellen van 10 naar 1 toeterde hij de wedstrijd in gang. De zon scheen op zijn olympische tattoo op de rechterkuit.

De zon scheen ook flink op de deelnemers aan de langste afstand. De 10 kilometer werd een warme race. De eerste die uit de warmte binnenliep was Bram Rennen. De 36-jarige loper uit Breda won en deed dit in een strak nieuw persoonlijk record. ,,In oktober ben ik lid geworden bij TOF in Breda. Daar train ik twee keer in de week en dat levert me deze snelle tijden op. Mijn oude record op deze afstand was 38,33 minuten, vandaag haal ik er precies een minuut van af.”

Een reden voor deze grote stap voorwaarts naar 37,33 minuten heeft hij ook. ,,Verleden week heb ik de Hardloopvierdaagse in Breda gedaan. Iedere avond liep ik daar ruim 10 kilometer in vier minuten tempo. Na een weekje rust kwam dit er uit. Wellicht zit er nog meer in, dat ga ik proberen op 18 juni tijdens de Bavoloop in Rijsbergen.”

Een ook al tevreden John Marijnissen liep als tweede de Kleine Schans op. ,,Mijn baanwedstrijden beginnen vruchten af te werpen. Die heb ik gedaan om dit seizoen een keer binnen de 39 minuten te lopen. Dat ik vandaag al 38,40 op de klokken breng is prachtig. Mijn doel was om dit begin juli in de Chaamloop te gaan doen.” Net geen record was er voor Bram Franken. De Terheijdenaar dook weliswaar onder de veertig minuten met 39,46 minuten, maar was afgelopen vrijdag dik een halve minuut sneller tijdens de Biesboschloop in Werkendam.

Volgen

De winnares van deze Terheijdenloop werd Milot Stallen. Geboren in Terheijden, woonachtig in Breda en hardlopend lid geweest van Groene Ster Zevenbergen was zij duidelijk een regionale topper. ,,Het is altijd leuk om in Terheijden te sporten. Mijn ouders wonen hier nog en dan is dit een mooie gelegenheid om ze te zien.”

Zien is overigens wel een dingetje in het hardloopleven van deze jonge loopster. ,,Mijn zicht is slechts 15 procent. Dat maakt het lastig om nieuwe parcoursen te lopen. Veelal train ik alleen op bekende stukken. Vandaag was het vooral op het verste punt van het parcours echt zoeken voor mij. Op het moment dat ik bijna verkeerd liep ben ik achter een man aan gaan lopen. Door dit ‘volgen’ kwam ik tot aan de finish en bleek ik de snelste te zijn met 45,17 minuten.”

Tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm Pix4Profs-Ron Magielse terheijdenloop rondom de kleine schans. beste vrouw op de 5 km: marjon de kok © Pix4Profs-Ron Magielse

5 kilometer

Op de eveneens door Braun weggeschoten vijf kilometer gingen de hoofdprijzen naar Remko Martens (26) uit Made en Marjon de Kok uit Goirle. Martens (Scorpio) klaagde na de streep over de benauwde omstandigheden. Desondanks was hij veruit de snelste loper met 17,27 minuten. Marjon de Kok gaf voor de start aan graag onder de 19 minuten te duiken. Het lukte haar prima, Als vierde in het totaalveld kwam ze na 18.53 minuten over de matten. ,,Mijn tweede goede resultaat in een week. Onlangs liep ik in Wijbosch een parcoursrecord op de 10 kilometer met 37,36 minuten.” Met die tijd zou ze in Terheijden om de totaalzege hebben kunnen knokken.