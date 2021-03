Brabantse wielerclubs gaan samen jonge renners opleiden: ‘Om renners te behouden voor de clubs’

Wielerclubs TWC Het Snelle Wiel uit Bladel, R&TC Buitenlust uit Helmond, WV Schijndel en TWC Pijnenburg uit Tilburg hebben gezamenlijk het BHST Cycling Team opgericht. Met dit team voor elite/beloften renners gaan zij deelnemen aan de clubcompetitie en diverse andere klassiekers en etappewedstrijden.

Andere vereniging

Oud-renner Ferdi Frijters uit Berkel-Enschot is aangetrokken als ploegleider. ,,Ik vind dit een goed initiatief van de vier verenigingen. Zij bieden jonge renners hiermee een kans om zich verder te ontwikkelen”, vertelt de kersverse ploegleider. . ,,Veel renners beginnen bij de jeugd met fietsen en rijden jarenlang bij dezelfde vereniging. Maar door een terugloop van het aantal renners bij de elite/beloften, wordt het voor clubs steeds lastiger om deze jongens een volwaardig wedstrijdprogramma te kunnen aanbieden. De echte toppers stromen meestal door naar bekende teams als SEG Racing, Metec of de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Maar veel jongens die dit niveau net niet halen, gaan naar een andere vereniging waar ze toch een aantal mooie wedstrijden kunnen rijden. Vaak zijn dit clubs buiten de regio. Dat is voor hun oude club best zuur."

,,Om deze renners te behouden voor hun eigen vereniging en toch een mooi programma te kunnen bieden, zijn TWC Het Snelle Wiel, R&TC Buitenlust, Wielervereniging Schijndel en TWC Pijnenburg een samenwerkingsverband aan gegaan.”

Grote staat van dienst

De vier wielerclubs hebben allemaal een grote staat van dienst als het gaat om het opleiden van toprenners. Huidige Nederlandse profrenners als Sam Oomen, Tim Roosen, Danny van Poppel, Boy van Poppel, Bram Welten, Mike Teunissen, Wout Poels, Corné van Kessel en Koen de Kort zijn allemaal opgeleid bij één van deze verenigingen.

Quote Het belangrijk­ste is dat de renners het plezier in het fietsen behouden Ploegleider Ferdi Frijters

Plaatsnamen vormen de naam

De letters BHST staan voor de plaatsnamen Bladel, Helmond, Schijndel en Tilburg, waar de verenigingen gevestigd zijn. De ploeg bestaat in 2021 uit: Kinley Bijl (Valkenswaard), Jochem Crusio (Tilburg), Jarno van Esch (Sint Oedenrode), Youri van Esch (Sint Oedenrode), Stijn Hanegraaf (Heeswijk-Dinther), Tom Henst (Asten), Jens van Korven (Diessen), Mika Sardina (Helmond), Teun Teulings (Breugel), Marijn van Vlerken (Aarle-Rixtel) en Jarno Zondag (Dongen).

Ploegleider Ferdi Frijters: ,,De meeste jongens komen net over van de junioren en moeten wennen aan de hogere snelheid en langere koersen bij de elite/beloften. Zij krijgen de kans om te leren en verder te groeien als renner. Wie weet stroomt er alsnog iemand door naar de profs. Daarnaast hebben we met Jarno van Esch en Teun Teulings ook meer ervaren renners in het team. Zij zijn de wegkapiteins van het team. Het belangrijkste is dat de renners het plezier in het fietsen behouden.”

Gemotiveerd

Door de lockdown is de voorbereiding van het BHST Cycling Team grotendeels in het water gevallen. ,,We zijn nog maar één keer bij elkaar gekomen. De intentie is om regelmatig gezamenlijk te gaan trainen, maar door de Corona-maatregelen was dit nog niet mogelijk. Hopelijk kunnen we dit binnenkort wel gaan doen. Iedereen is gemotiveerd om wedstrijden te gaan rijden. Ik hoop daarom dat in de komende maanden ook voor deze renners het rijden van wedstrijden weer mogelijk wordt.”

Opleiden De wielerverenigingen TWC Het Snelle Wiel (Bladel), R&TC Buitenlust (Helmond), Wielervereniging Schijndel (Schijndel) en TWC Pijnenburg (Tilburg) bestaan allemaal al tientallen jaren en hebben allemaal een rijke historie opgebouwd. Alle vier de verenigingen hebben als doel om renners en rensters vanaf de jeugd op te leiden. Maar in het hedendaagse wielrennen neemt het ledenaantal in de categorie beloften en elite-renners bij alle verenigingen af. Met het BHST Cycling Team breiden de vier clubs hun opleidingstraject nu uit tot en met de categorie elite/beloften.