Brabantse voetbalsters met Feyenoord de eredivisie in

Sprookje van Kools blijft voortduren: debutant naar finale op NK driebanden

29 april Nadat Ludo Kools (53) uit Hoogerheide eerder al Dave Christiani en Barry van Beers versloeg op het NK driebanden in Berlicum, was in de halve finale ook torenhoog favoriet Jean van Erp niet in staat de 53-jarige debutant te kloppen.