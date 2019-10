Brabants trio aast bij debuut op snelle tijd bij Marathon Eindhoven: ‘De grootste begrenzer op je prestaties is je brein’

hockey Vliegende start hockeyers Et­ten-Leur blijkt geen garantie voor winst, Breda geeft zege weg in slotfase

6 oktober De mannen van hockeyclub Etten-Leur hebben hun duel in de eerste klasse B tegen Roomburg met 2-2 gelijk gespeeld. Uiteindelijk kon de ploeg daarmee tevreden zijn, in de slotfase had er gewonnen kunnen worden, maar ook aan de andere kant waren er kansen. Wel verzuimt Etten-Leur de koppositie terug te pakken, die het een week eerder op doelsaldo kwijtgeraakt was. De drie punten gingen in de Overgangsklasse nipt aan de hockeymannen van Breda voorbij toen Hilversum in de laatste minuten de 3-3 maakte.