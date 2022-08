Brabants dressuurkampioen Chiel van Bedaf baalt van het de ontbrekende ereronde: ‘Dat is het mooiste’

Wel de zege, maar géén ereronde voor Chiel van Bedaf (19) en zijn paard Key-West Texel nadat ze zich samen in Deurne tot Brabants ZZL-dressuurkampioen gekroond hadden. Wél een stijlvolle ceremonie vanaf het podium. Juist die ereronde miste de kersverse kampioen uit Etten-Leur. ,,Dat is het mooiste wat er is. Daarin kun je nog eens showen wat je samen met je paard allemaal kunt.”

Maar er komen nieuwe kansen. Dat leerde de manier waarop de Brabantse titel werd veroverd wel. Het begon met afgetekende winst in vier van de vier gereden selectiewedstrijden. Bij Green Valley Estate in Deurne kwam Chiel van Bedaf unaniem op kop bij het jurytrio. Met grote voorspong. In de beslissende kür op muziek werd dat kunststukje nog eens herhaald.

,,We reden op muziek van James Bond", legt de ruiter uit Etten-Leur uit. ,,Die kür reed mijn vader destijds ook met Bond’s Painting. Met wat aanpassingen voldeed hij prima. Met lijnen met een hoge moeilijkheidsgraad. Echt een uitdaging.”

Emotioneel

Nu volgen de KNHS-kampioenschappen in Ermelo (vanaf 21 augustus). En wedstrijden bij de Young Riders en in de hogere klassen. Mét ereronden als het even kan. Ondertussen werd de eerste Grand Prix-wedstrijd al gereden. ,,Dat was wat emotioneel. Vier jaar geleden werd Bond’s Painting, het Grand Prix-paard van mijn vader, verkocht. Vanwege een blessure van de rijdster kwam hij terug bij ons op stal om doorgetraind te worden. Ik kon er het NK-U25 mee rijden en ook mijn eerste Grand Prix.”

De huidige troef van Van Bedaf is Key-West Texel. ,,Een speciaal paard met potentie voor het hogere werk. Toen we hem twee jaar geleden kochten liep hij op L-niveau. Hij ontwikkelde zich snel. Bijzonder is zijn stokmaat (1.82 meter, red.). Hij imponeert echt als je de ring binnenrijdt.” De dressuurruiter is bijna klaar met zijn opleiding marketing en communicatie aan het Johan Cruyff College in Roosendaal. ,,Nog één opdracht te gaan.”

,,Ik ben al aan het solliciteren naar werk bij een andere dressuurstal dan thuis. Dat is misschien de weg om verder te komen in de sport en om op termijn iets voor mezelf op te bouwen. Extra instructie en het rijden van nóg betere paarden komt dan wellicht ook in beeld.”

Dressuurfamilie

Van Bedaf kan beschikken over een royaal begeleidingsteam. Nicole Werner verzorgt dressuurlessen. ,,Via het nationaal Talentenplan kwam ik vorig jaar bij haar terecht. Dat beviel zo goed dat de samenwerking bleef.” Vader Hans levert als Grand Prix-ruiter zijn bijdrage en moeder Diana springt overal bij waar nodig. En het gaat nog een generatie verder. Oma Corrie, destijds zelf verdienstelijk dressuurrijdster, volgt alles op de voet en opa Jan is dagelijks te vinden in en om de dressuurstal en in zijn aanpalende moestuintje.

,,Samen sterk”, oordeelt Van Bedaf, die het daarbij ook over zijn vriendin heeft. ,,Haar paard staat hier op stal. Ze is ook mee geweest naar de Brabantse kampioenschappen. Het bracht geluk.”