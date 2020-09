Brabant deelt de lakens uit aan de biljarttafel

Kijk nou eens. Een eredivisie met acht teams uit Brabant. Acht van de twaalf nog wel. Nee, dit verhaal gaat niet over een of ander vaag en onrealistisch toekomstbeeld van een ingekrompen vaderlandse voetballeague. Dit is de hedendaagse werkelijkheid in die andere sport met ballen en op een groen (of in sommige gevallen blauw) laken: biljarten. Driebanden, om preciezer te zijn.