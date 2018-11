Brabander Crispijn Ariëns pakt in Breda naast de zege in Trachitol Trophy

Crispijn Ariëns had gisteren graag gewonnen in Breda. De marathonschaatser uit Boxtel reed zich echter klem in de laatste ronde. Daardoor ging de zege in de eerste manche van de nieuwe Trachitol Trophy naar Evert Hoolwerf.

Beide rijders maakten deel uit van een kopgroep van twaalf, die het peloton op de openingsdag van de vierdaagse al vroeg wist te dubbelen. De derde plaats was voor Bart de Vries. De zege van Hoolwerf betekende de eerste zege voor het team van A-Ware. ,,Het was geen crisis, maar het begon wel te irriteren”, zei Hoolwerf over de droogte waar de ploeg van Jillert Anema lang had zitten aanhikken.

Anema en zijn mannen hadden er helemaal voor naar Brabant moet reizen. Een ongewoon lange trip voor de mannen en vrouwen van het marathonschaatsen. Normaal doen ze immers hun ding in het hoge noorden. Voor de eerste dag van de vierdaagse die zondag wordt afgesloten in Groningen, moesten ze echter in het diepe zuiden zijn.

,,Die keer dat ik in Brabant kan rijden, moet ik goed doen ook”, zei Ariëns na de huldiging. De schaatser van het Okay-team woont tegenwoordig in het Friese Wolvega, maar is geboren en getogen in Boxtel. ,,Ook als Brabander kun je het dus maken in het marathonschaatsen. Het er gaat niet om waar je geboren bent, maar hoeveel tijd je in deze sport wilt steken”, is zijn nuchtere kijk op de kans van slagen in het schaatsen.

In Breda reed Crispijn zijn jeugdwedstrijden. ,,Maar vanaf het begin al trok de marathon veel harder.”

Op zijn 29ste behoort Ariëns nu tot de top van het marathonpeloton. Gisteravond was hij van de partij in de vroege kopgroep van 12. ,,Omdat we vanavond maar 80 rondjes rijden had ik niet verwacht dat er een groep weg zou rijden. Wel moesten we alert blijven.”