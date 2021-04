‘Het meisje van de bakker’ maakt zondag haar debuut in de Ronde van Vlaanderen, maar moet zaterdag eerst nog de klanten helpen

ronde van vlaanderenVoor Claudia Jongerius (22) is een droom uitgekomen. De Hoogerheidense rijdt dit voorjaar met Bingoal - Chevalmeire alle grote Vlaamse koersen. Zondag staat ze aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Zaterdag moet ze nog wel eerst de klanten bedienen van bakkerij ‘t Zand in Hoogerheide.

Een dag op je benen staan voor De Ronde, dat lijkt niet ideaal?

,,Het kan niet anders. Ik stond reserve voor De Ronde van Vlaanderen, maar moet nu invallen. In de bakkerij kunnen ze me de dag voor Pasen niet missen. Maandag heb ik een koers in Moeskroen. Dinsdag werk ik weer in de bakkerij. Woensdag rijd ik de Scheldeprijs en de dagen erna sta ik weer in de bakkerij. Het is allemaal niet bevorderlijk voor het herstel, maar nu moet het maar even.”

Dat heb je er allemaal voor over nu je deze kans hebt gekregen bij Bingoal, de ploeg van je dorpsgenote Thalita de Jong?

,,Natuurlijk. Dit heb ik altijd gewild. Ik reed wel eens op uitnodiging een wat grotere Belgische wedstrijd, maar niet zo structureel als nu. Vorige week heb ik mijn eerste wereldbekerwedstrijd, Brugge-De Panne, gereden. Ik heb er de finish gehaald in de derde groep. Daar was ik blij mee.”

Zes grote koersen afgewerkt. In drie gefinisht en in de andere drie afgestapt of uit koers gehaald. Vertel.

,,In de Omloop Het Nieuwsblad zat ik direct in de vroege kopgroep. Toen we werden teruggepakt was het over. Ik merk dat ik nog problemen heb met de steeds terugkerende hellingen en hoogteverschillen. Dat ben ik niet gewend vanuit de kermiskoersen. Het is aanpassen en ik ben bezig om dat probleem aanpakken en onder de knie te krijgen. Na deze klassiekers ga ik bijvoorbeeld trainen in de Ardennen.”

Brugge-De Panne was vlak. Wel veel wind. Dat lukte dus wel?

,,Inderdaad. En dan nog wel als 55ste in de langste wedstrijd die ik ooit heb gereden. Die dag reden ook niet voor de mannenkoers uit. Wanneer dat wel het geval is word je sneller uit koers gehaald dan anders als je op achterstand bent geraakt.”

Wat voor lekkers uit de bakkerij neem je zaterdagavond mee voor je ploeggenoten in het hotel?

,,Roombolussen. Van die plakkerige met room er tussen. Die zijn dit weekend trouwens in de aanbieding.”

Volledig scherm Claudia Jongerius. © Team Bingoal Casina - Chevalmeire