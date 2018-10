'Bowlen is zoveel meer dan alleen maar een spelletje'

Volgens Buijnsters is elke wedstrijd anders. ,,Iedere baan heeft een ander oliepatroon, een paar millimeter verschil kan al grote gevolgen hebben voor de manier waarop je een bal moet gooien.”



Daarnaast is er nog het mentale vlak. ,,Dat is zó belangrijk. Het bepaalt 50 procent van de scores die je gooit. Tijdens een wedstrijd, zeker op Europese toernooien, worden er altijd mentale spelletjes gespeeld. Je probeert je tegenstander uit zijn of haar spel te halen door bijvoorbeeld net even wat langer over jouw beurt te doen. Daarnaast moet je kunnen schakelen als een bepaalde techniek niet lekker loopt.”



Dat is een kwestie van ervaring, legt Buijnsters uit. ,,Ik heb regelmatig met mijn spullen gegooid uit frustratie. Het is verstandig om af en toe bijvoorbeeld even naar het toilet te gaan om jezelf te herpakken.”