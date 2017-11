Boscross op naam van Barry van Beers

Liam Alexander, Australische avonturier van Zwart-Wit

24 november De Australische hockeyer Liam Alexander kwam nog geen anderhalve maand geleden naar Breda, naar Zwart-Wit om precies te zijn. Op uitnodiging. Over het verschil met de sport in zijn Down Under, zijn reislust en de nieuwsgierigheid om andere culturen te beleven. En natuurlijk over het hockeyseizoen, dat bijna toe is aan het lange winterreces.