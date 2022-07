Bokskampioen Luuk Elzinga vindt zijn vuur terug in Antwerpen: ‘Vertrouwen in mijn lichaam en geest is terug’

,,Na de eerste ronde wist ik het eigenlijk al: niet tegen gekke stoten aanlopen, geen gekke dingen doen en de wedstrijd easy going uitboksen.” En zo gedacht, zo gedaan; na drie ronden te hebben gedomineerd was de jury unaniem en mag de Steenbergse Luuk Elzinga (21) zich weer Nederlands kampioen in het Elite A-veld onder de 60 kilo noemen. ,,Deze prijs heeft me het vertrouwen in lichaam en geest teruggegeven.”

Want dat vertrouwen was een tijdje kwijt. Corona zorgde ervoor dat de bokser tweemaal vier weken op bed lag en ook de overstap van de jeugd naar de volwassenen in 2020 viel zwaar: ,,Ik was echt nog een jongetje toen ik elite werd. Het meedraaien met de mannen die fysiek sterker waren was pittig.”

Mede hierdoor ontstond er volgens Elzinga een neerwaartse spiraal: ,,Ik zat niet lekker in mijn vel. Tijdens het nationaal kampioenschap in 2020 kwam ik uit in een hogere gewichtsklasse. Ik kon mijn ding niet doen, herstelde slecht van trainingen en afvallen was in die periode geen optie.” Na twee verloren wedstrijden in Denemarken wist de Steenbergenaar dat er wat moest veranderen.

Prikkel

De prikkel bij zijn geliefde club Aleco in Roosendaal was weg: ,,Ik was niet uitgeleerd, maar het vuur was uit me. Ik ben acht jaar geleden voor het eerst naar Aleco gefietst, daarna met de brommer en toen de met de auto. Ik ben daar van klein jongetje naar een jongeman gegroeid die op eigen benen kan staan en daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Toch was de koek op en moest ik naar een nieuwe omgeving.”

Die plek werd afgelopen januari gevonden in België, waar Elzinga momenteel traint onder de Belgische bondscoach Hubert Firens. ,,Ik heb mijn verhaal uitgelegd en hij zei: sluit hier aan en we zien wel waar het eindigt.” De nieuwe trainingsomgeving bleek een vruchtbare. ,,Het is een andere manier van boksen en die ligt me goed: meer counteren, meer gesloten boksen en meer snelheid. Ik merk dat het natuurlijk voelt.” Na de nationale titel van twee weken geleden heeft de student van het Johan Cruyff College zijn zelfvertrouwen terug en ligt de focus op zijn hoofddoel: het EK onder 22 in 2023.

Trainingsruimte

Om hier te raken wil Elzinga deze zomer doortrainen op zijn conditie en de voorbereidingstoernooien gebruiken om zijn fitheid te etaleren. ,,Als ik kan laten zien hoe goed ben, dan voorzie ik geen problemen. Voor mijn gevoel zit ik pas op 50 á 60 procent van mijn kunnen”, vertelt de bokser vanuit zijn trainingsruimte in Steenbergen. ,,Op dagen dat ik niet in Antwerpen train, sta ik hier vaak al om vijf uur ’s ochtends.”

Het combineren van topsport met zijn werk als personal trainer én zijn studie kan soms uitdagend zijn. ,,Er is geen nationaal trainingscentrum in Nederland en het geld dat ik verdien met mijn werk stop ik terug in het boksen. Het komt aan op mijn eigen discipline en wilskracht. Tegenslagen of goede momenten: ik wil streven naar het beste. Ik heb een droom om volgend jaar te stralen op het Europees kampioenschap en daar heb ik heel veel voor over.”