Boksinterland in Roosendaal stelt flink teleur

ROOSENDAAL - Met de sfeer in de zaal bij Aleco in Roosendaal was zaterdagavond niets mis. Toch overheerste teleurstelling in het West-Brabantse kamp.

Lekker vol, een imposante opkomst van beide teams, de volksliederen zelfs en fanatiek meelevende Duitse supporters, inclusief grote trom. Maar er was vooral ook teleurstelling: de beoogde tegenstanders van Chelsey Heijnen en Luuk Elzinga haakten op het laatste moment af, zodat beide regionale boksers niet in de ring kwamen. Heijnen werd nog wel op het podium geroepen om een troostboeket in ontvangst te nemen.

Quote Verschrik­ke­lijk zuur. De adrenaline zit in mijn hele lichaam en dan dit. Echt balen Chelsey Heijnen Charming Chelsey Heijnen, zoals de Roosendaalse door ring-speaker Cis Hoefnagels werd aangekondigd, was zwaar teleurgesteld. Pas bij de weging op zaterdagmiddag kreeg ze te horen dat haar tegenstander geblesseerd was. ,,Verschrikkelijk zuur. Ik was er helemaal klaar voor. De adrenaline zit in mijn hele lichaam en dan dit, echt balen."

Strategie

Voor Heijnen zou het haar eerste grote gevecht voor eigen publiek worden, na prachtige optredens in binnen- en buitenland. Bovendien was de interland voor haar een laatste test, richting een groot toernooi begin december in Manchester. Het gevecht in Roosendaal was bedoeld om nieuwe strategieën uit te proberen. ,,Dat gaat nu even niet door." Luuk Elzinga stuiterde ook al van verontwaardiging. ,,Dit gaat nergens over. Ik kreeg pas vrijdagmiddag te horen dat mijn gevecht niet doorging."

Cas van Peer kwam wel in de ring, onmiddellijk na een demo optreden van de piepjonge scholieren Seth van den Hout en Bjarne Machielse. Van Peer moest het opnemen tegen Imad El Mahi, een Duitser met 52 gevechten op zijn naam. De partij eindigde onbeslist, tot teleurstelling van de 18-jarige Roosendaler. ,,Ik dacht dat ik had gewonnen."

Waarschuwing

Van Peer, pas uitgeroepen tot bokstalent van het jaar, liep in de partij tegen een openbare waarschuwing op. Reden: al te uitbundig de arm omhoog steken, na een rake stoot. Aleco-coach André de Klerk kon begrip opbrengen voor de jurybeslissing. ,,Het is een ongeschreven wet om je tegenstander niet op die manier te vernederen.” De fel aangemoedigde Van Peer vond dat hij alles goed had gedaan. ,,Lang boksen, korte stoten, veel variatie."

De tactisch sterke El Mahi nam soms de aanval van de thuisbokser verrassend over en wist op die momenten ook geplaatste stoten uit te delen. In de derde en laatste ronde leek Van Peer op weg naar de beslissing, met een reeks linkse en rechtse hoeken die de Duitser tegen de touwen dwongen. ,,Maar ook zonder die fase had ik het gevoel dat de partij voor mij was."

Quote Het is een ongeschre­ven wet om je tegenstan­der niet op die manier te vernederen André de Klerk, Aleco-coach De Klerk, die Van Peer vrijwel dagelijks aan het werk ziet, zag het anders. ,,Cas is een mondiale topper die meestal ver van huis bokst. Het was lang geleden dat hij voor eigen publiek had gebokst. Ik denk dat hij daardoor extra druk voelde, hoewel hij dat met zijn bravoure aardig wist te camoufleren."

De liefhebbers kwamen aan hun trekken bij de daaropvolgende partij tussen Brian Vossen en Muhamet Ozturk, de misschien wel mooiste partij van de avond. Vossen werd unaniem tot winnaar uitgeroepen, na een technisch en tactisch hoogstaand gevecht met veel variatie. Een topper was ook het gevecht tussen Sam Wagensveld en Sarhad Nouzad. De Klerk was trots op de aanwezigheid van Wagensveld. ,,Die jongen stond pas nog in Rotterdam voor 1500 man tegen een Amerikaan te boksen."

Remise