Bob de Jong wint GTC Rally met overmacht; Roald Leemans knap derde

GTC RallyBob de Jong en zijn navigator Bjorn Degandt hebben de GTC Rally gewonnen. Tot op de laatste klassementproef op Breda International Airport was de Hyundai i20 R5-rijder uit Essen in control . Vrijdagavond had hij in de Nacht van Achtmaal al een beslissende voorsprong van bijna twee minuten genomen op naaste belager Jasper van den Heuvel (Ford Fiesta R5). Gisteren trok hij de zege moeiteloos over de streep.

Volledig scherm Bob de Jong in actie op de klassementsproef over het vliegveld in Bosschenhoofd. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

,,Het was vandaag een bijzondere dag", zo doelde De Jong op het feit dat hij op de slotdag van het evenement nooit meer bedreigd werd, de auto heel bleef en hij constant eerste en tweede tijden bleef rijden op de 10 KP's van de dag. ,,Zo maken we het niet vaak mee. Een spannende strijd op de seconden tot het einde, is het mooiste. Maar ook dit is wel eens lekker om mee te maken.”

Hoe je omgaat met een grote voorsprong? ,,Ergens voelt dat als een kunst. Het komt er op neer dat je verstand moet uitzetten en het maar moeten laten gebeuren. Je weet alleen waar je de risico's niet mag nemen, maar je moet ook gas blijven geven. We doen dit omdat we hardrijden leuk vinden. Dat zijn we dan ook blijven doen.”

De Jong blijft door de zege (uiteraard) leider in het Open Nederlandse Rallykampioenschap. Voor Jasper van der Heuvel.

Volledig scherm Roald Leemans op weg naar de derde plek. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

De derde plaats in de GTC Rally ging verrassend naar de jeugdige Roald Leemans, die op de slotdag in zijn Citroën DS3 R5 knap zijn derde plaats verdedigde. ,,Het meest blij ben ik het feit dat we de rally hebben uitgereden en dat we daarnaast snelle tijden hebben gereden. Samen met Chris (van Waardenburg, zijn navigator) voelt dit echt als een teamprestatie.

In het begin van het seizoen had de rijder uit Raamsdonksveer nog de grootste moeite om heelhuids aan de finish te komen. ,,Velen dachten dat dat aan mijn rijstijl lag. Maar zoveel gekke dingen heb ik niet gedaan. Het ging puur om de afstelling. Nu hebben we eindelijk de goede set up gevonden en dan zie je wat er mogelijk is.”

Achter de snelle Belgische Melissa Debackere (Skoda Fabia R5) pakte gelegenheidsrijder Jeroen van den Heuvel uit Etten-Leur de vijfde plaats. In een VW Polo R5 reed hij in het verloop van de wedstrijd steeds snellere tijden. ,,Je moet toch even wennen aan zo'n auto", zei de gewezen circuitracer.