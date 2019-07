Bob de Jong komt in GTC Rally met grote voorsprong uit de Nacht van Achtmaal

Veel derby’s aankomend hockeysei­zoen

12 juli Het nieuwe hockeyseizoen, dat in september van start gaat, kent veel derby’s op meerdere niveaus. Het meest in het oog springend is dat zowel bij de mannen als de vrouwen de beide eerste elftallen van zowel Push als Breda in de overgangsklasse tegen elkaar uit gaan komen. Zeker in deze eeuw is die combinatie een unicum.