Blauw-Wit nestelt zich in middenmoot, Barons onderuit

Mannen

EERSTE DIVISIE

Arnhem Eagles - Blauw-Wit 56-63

De overwinning in Arnhem was welkom voor het team van Gregory Tjin-A-Koeng, dat zich daardoor in de brede middenmoot nestelt. "We startten goed, maakten een gat van zeven punten wat we tot de rust in stand hielden, 21-28". In de tweede helft liep het met name in het laatste kwart moeizamer voor de bezoekers. De marge bleek groot genoeg. "Ondanks het gemis van drie basisspelers een prima prestatie. De bank liet zien het aan te kunnen," aldus de coach.

Vlissingen - Barons 80-55 -

"We misten focus en concentratie, met name in de eerste helft," volgens coach Dusan Bozic. De thuisclub kon daardoor uitlopen naar een marge van twintig punten. Na rust speelde Barons met name in het derde kwart een stuk beter en kwam het terug tot twaalf punten. Bozic daarover; "We toonden aanvallen meer lef, maar dat duurde eigenlijk maar kort." In het slotkwart nam Vlissingen toch weer afstand. "We hadden veel moeite met hun fast-breaks, ondanks het feit dat we daar hard op getraind hadden. Normaal is de defensie ons wapen, maar dat kwam er vandaag totaal niet uit."

TWEEDE DIVISIE

CobraNova2 - WBB Giants 58-76

De Bergenaren stijgen door de zege naar de vierde plaats. Giants speelde niet zijn beste wedstrijd maar liep toch makkelijk uit, zag ook coach Corné van Terheijden; "We hebben steeds een verschil van tien punten gehad, in het laatste kwart liepen we verder uit. Het krachtsverschil was groter dan de score laat vermoeden."

EERSTE KLASSE

Agathos - Vlijmscherp 66-59

Agathos haalde niet zijn beste niveau, maar het vertoonde spel was voldoende voor de winst. "De tweede zege op rij, goed om te zien na een minder overtuigende competitiestart. Nu er naar toewerken om de wedstrijden eerder dan in het laatste kwart te beslissen," aldus Agathos-coach Wilbert Boons.

TWEEDE KLASSE

Migliore - Barons2 85-53

Door goed teamspel kwamen de Bredaase bezoekers geen moment in de wedstrijd gaf Migliore-coach Jurjen van Willigen aan; "We startten sterk en hielden dat de hele wedstrijd vol. Daardoor maakten we het tot een makkie."

Attacus - Eastwood Tigers 85-55

"Nog genoeg werk aan de winkel," stelde Zoran Ilievski van de bezoekers die maar zeven spelers konden opstellen. "Daardoor kwamen we in het derde en vierde kwart conditioneel te kort. Zo'n grote nederlaag was absoluut niet nodig geweest."

Vrouwen|

TWEEDE DIVISIE|

Barons - Vlissingen 74-40

In een competitie die ontzettend dicht bij elkaar staat nam Barons afstand van nummer laatst Vlissingen. "Vanaf minuut één kwam Vlissingen er door goed defensief werk van onze kant niet uit. Even kwamen de bezoekers in het derde kwart wat terug maar een serie driepunters maakte definitief het verschil," aldus coach Marcel Dubois.

Almonte - Barons2 74-36

Er waren vooraf geen al te hoge verwachtingen bij de Bredaase equipe van Mark van Straalen; "Deze tegenstander is vooralsnog veel verder dan wij. Dit is met name voor de jeugd een leerjaar op dit niveau, waarin we stappen hopen te blijven zetten om in de tweede competitiehelft lijfsbehoud op dit niveau te bewerkstelligen.