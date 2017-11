Blauw-Wit boekt winst in Enschede, WBB Giants blijven winnen

MANNEN

EERSTE DIVISIE

The Jugglers - Blauw-Wit 60-68.

,,We creëerden genoeg, maar de punten vielen in eerste instantie gewoon niet. In de tweede helft liep het een stuk beter en namen we het duel over," aldus Blauw-Wit-coach Gregory Tjin-A-Koeng. In het laatste kwart trok Blauw-Wit de winst definitief naar zich toe. "Dik tevreden, we stijgen hiermee naar plaats zeven en sluiten aan."