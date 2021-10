Björn Koreman strandt aan de oever van de Amstel: ‘Mijn linkerbeen begon te blokkeren’

woensdrechtse wielerzomer Leider Rico van Damme sprint naar de zege in Putte

25 september Voor Rico van Damme was het dubbel feest in Putte. Hij won er het bloedsnelle criterium voor Remco Schouten (links) en Hidde van Veenendaal. Daarnaast verstevigde hij zijn leidende positie in het klassement van de Woensdrechtse Wielerzomer. ,,Dat is ook waar ik voor ga", zei de 24-jarige renner uit Yerseke nadat hij in het grensdorp zijn leiderstrui met verve had verdedigend.