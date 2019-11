Björn Koreman gaat vlekkeloos over van marathon naar cross tijdens Scorpiocross

Na zijn marathon in Eindhoven (eindtijd 2:17,26) nam Koreman een volle week rust. “Het was de bedoeling om tijdens de Warandeloop in Tilburg mezelf weer aan het wedstrijdfront te melden. Mijn trainer Bram Wassenaar adviseerde me om toch maar alvast een opstapcrossje te lopen.”

Koreman deed het in de beginfase van deze 54ste Scorpiocross relatief rustig aan. Op het zware zandparcours nam hij weliswaar de leiding, maar Lauran Beijens (Attila) kon hem op redelijke afstand volgen. In de laatste twee ronden door de mooie Vrachelse Heide gaf Koreman een extra dotje gas. “Dat was mijn wedstrijdplan. Van mijn marathon had ik geen last meer, dit was een mooie test voor deelname aan de grootste cross van Nederland volgend weekend.”