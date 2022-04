Björn Koreman blij met tijd (2.10.32) en plaats (9de) in Rotterdam: ‘Meer kan ik me niet wensen’

Dat hij op iets meer dan een halve minuut de WK-limiet heeft gemist, is voor de Brabantse laatbloeier geen ramp. ,,Ik had toch al besloten om deze zomer voor het EK te gaan en niet voor het WK.” Desondanks ging Koreman in een sterke groep weg op de tijd van die limiet: 2.10,00. Lange tijd ging dat voorspoedig. ,,We liepen zelfs op een schema van 2.09,30. Bij kilometer 35 kreeg ik echter last van steken in de zij en bij kilometer 39 moest ik zelf even wandelen. Dat maakte het einde wel zwaar.”