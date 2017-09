Björn beweegt het best in Bavel

Roosendaler 'Mister Matt' geniet in Nepal

22 september Het is op zijn minst een opmerkelijke combinatie te noemen. Matt van Wezel traint een eredivisieclub én is bondscoach van Nepal. Roosendaler Matt van Wezel (40) heeft naast zijn trainerschap bij de dames van Sliedrecht Sport nóg een bijzondere baan in de volleybalwereld. Als bondscoach van de Nepalese mannenploeg gaat hij komende zomer naar de Asian Championships.