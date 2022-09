Binnen twee jaar promoveren is het doel voor de nieuwe trainer bij Etten-Leur: ‘We zijn hongerig’

Ambitieus zijn ze wel, de mannen van hockeyclub Etten-Leur. Want net als vorig seizoen spelen ze ook nu in de eerste klasse, maar de negende plaats waarmee de handhaving voor de zomer veilig werd gesteld, was te laag gezien de aanwezige kwaliteiten. Waar het bestuur het vooral beter wil dan vorig seizoen, mikt de groep zelf op de top vijf in de eerste klasse C. Met een nieuwe coach: Rotterdammer Richard van Steensel (28) heeft een achtergrond bij de Nederlandse hockeybond en begint aan zijn eerste echte klus bij de senioren.

De nieuwe eindverantwoordelijke is niet onbekend met Etten-Leur. ,,Ik heb tot twee jaar geleden met De IJssel vaak tegen deze club gespeeld, dus het team kende ik al. Dit is een groep die er op een goede manier in staat. De ambitie en de faciliteiten gecombineerd met een training gaven de doorslag, want ik kon ook naar elders. Vincent Opgelder is inmiddels een jaar hier en die kende ik al. Hij bij de dames en ik de bij heren is een mooie combinatie. Dat de club mij positief aan stond, maakte het makkelijker.”

Onbekende poule

Ambitie dus, maar wel in een compleet nieuwe poule. Waar de laatste jaren vooral Zuid-Hollandse clubs de tegenstand vormden, daar komen de opponenten nu vooral uit Utrecht en Gelderland. ,,Ons doel is top vijf en binnen twee jaar promoveren. Of die onbekende poule een nadeel is? Geen idee. Dat kan twee kanten op. Je wordt uit een jarenlange routine weggehaald, anderzijds zit je in het onbekende of het sterker is. Deze uitdaging gaan we honderd procent aan. De ploegen in het westen zijn mogelijk technischer, in het oosten en zuiden meer fysiek.”

Van Steensel gaat de zaken op zijn eigen manier doen. ,,Ik geef niet teveel prijs, maar we willen leuk, aanvallend en dominant hockey spelen. Wat dus zo blijft, is dat deze ploeg wil hockeyen. Wie bovenin de sterkste tegenstanders zullen zijn? Ik denk vooral IJsseloever en Houten. USHC wordt afwachten wat die er als studentenclub bij gekregen hebben. De wedstrijden net voor en na de winterstop zijn de belangrijkste, daar bepaal je waar je uiteindelijk nog gaat meedoen.”

De groep zelf kent enkele wijzigingen. Daan Arts en Twan van Ginneken hebben een stap terug gedaan, erbij gekomen zijn Tim Schilling (van Barendrecht), Matteo Ardito (jeugd Breda), Cedric Heydt (Royal Victory, België), keeper Thomas van der Geer (Leonidas, tweede team), Tim Klaus (herintreder als tweede doelman) en Joris Petit (terug van Zevenbergen).

Hongerig

Met de voorbereiding zat het wel goed, hier is veel energie in gestoken. ,,We hebben niet alles gewonnen, daardoor hebben we op de juiste momenten dingen kunnen leren. Dat laatste is positief, want nu zijn we hongerig en willen er gas geven en ervoor gaan. Zondag beginnen we thuis tegen Fletiomare. We gaan voor de punten, maar blijven realistisch. Het is een nieuwe poule.”