Biljartteam Eekhoorn uit Oosterhout grijpt net naast play-off ticket driebanden: ‘Net te laat in cadans gekomen’

Team Eekhoorn eindigt dus op de vierde plaats in de eredivisie driebanden. Is dat vervelend? ,,Dat hadden we van tevoren niet verwacht”, antwoordt Hermans uit Oosterhout. ,,Maar als je zo dicht bij de play-offs bent wil je die ook halen. Dat is helaas niet gelukt. We zijn dit seizoen slecht gestart; stonden op gegeven moment zelfs maar tiende. Daarna hebben we een mooie inhaalslag gemaakt met 16 punten uit negen duels. Net te laat in een soort van cadans gekomen. Een plekje in de play-offs was een cadeautje voor ons geweest. Of ik nog een geschenk van onze Tilburgse buren had verwacht? Nee, driebanden is topsport. Het hoeft ook niet. We moeten die play-offs zelf halen, niet krijgen. Vierde, dat was dit seizoen ook onze plek, maar volgend seizoen gaan we er echt voor.”