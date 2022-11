Biljarter Dick Jaspers op WK nog op koers voor titelprolongatie: ‘Er staat veel op het spel’

Jaspers won zaterdag van thuisspeler Myung Woo Cho (50-36 in 23 beurten) en Marco Zanetti. Na 37 beurten stond het in de kwartfinale tegen de Italiaan 50-43. ,,Ik vond dat we allebei niet op ons best waren, maar er staat ook zo veel op het spel”, reageerde Jaspers. ,,We hebben hier maar één missie: wereldkampioen worden.”

,,Dat laten we ook zien. Ik weet dat mensen naar Marco wijzen om zijn emoties en soms ook irritaties. Hij is een gevoelsmens, ik snap hem best in die emotie. Ik sluit me ervoor af, als het maar correct is wat hij doet. Hij is een geweldige biljarter, altijd wereldtop in belangrijke toernooien. Maar dat geldt ook voor de spelers die nu om de titel gaan strijden.”