Biljarter De Ruyter legt de lat hoog

In de aanloop naar het NK pool maakte Tim de Ruyter geen geheim van zijn ambities. Natuurlijk werd er in zijn omgeving gevraagd of hij ging meedoen in Thurston, Rotterdam. Zijn antwoord: ,,Ik ga niet spelen, ik ga winnen."

De Roosendaalse poolbiljarter wilde het goud in het 9-ball, het koningsnummer van de nationale titelstrijd. De meervoudig jeugdkampioen bij snooker en pool wilde als 21-jarige wel eens een keer oogsten, na tweemaal brons bij het 'grote' NK pool. ,,Telkens nét niet, ik ben daar klaar mee."

De Ruyter rekende in de finale overtuigend af met Tim Jonkman: 9-1. De nationale titel is een mijlpaal in zijn carrière. Tegelijkertijd is het niet meer dan een tussenstap. ,,Ik probeer een bestaan op te bouwen als professioneel poolspeler." De Ruyter heeft als topsporter een NOC*NSF status en zit in de afrondende fase van zijn opleiding aan het Johan Cruyff College in zijn woonplaats. De helft van dit kalenderjaar verbleef de Roosendaler echter in de Verenigde Staten, om aan zijn toekomst te werken. ,,Ik investeer veel in mezelf."

Drie keer stak De Ruyter dit jaar de oceaan over. In Colombus, Ohio, is hij kind aan huis bij zijn mentor Dee Adkins, een voormalige Amerikaanse prof. Adkins leert hem de fijne kneepjes van het vak, biedt kost en inwoning. ,,Hij noemt mij zijn zesde kind." Vanuit Ohio reist De Ruyter naar de grote toernooien in the States. Zo nam hij deel aan het US Open in Norfolk, Virginia. Het inschrijfgeld van duizend dollar legde De Ruyter graag op tafel. ,,Je speelt dan wel tegen de beste spelers van de wereld."

Natuurlijk kwam hij er op dat niveau niet aan te pas. De Ruyter noemt het zelf een reality-check. ,,Vanaf de eerste ronde moet je vol aan de bak. Hier wordt het meestal pas spannend in de halve finale. Het stimuleert me om nog meer en nog beter te trainen."