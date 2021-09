Bij Rico van Damme gaat het geloof voor zijn ambities: ‘Zolang ik maar niet op zondag hoef te koersen’

Kevin Jochems uit Achtmaal flirt in Valkens­waard met de wereldtop

22 augustus In oktober is het vijf jaar geleden dat Kevin Jochems in Oliva in Spanje onder zijn paard lag. De oorspronkelijk uit Achtmaal afkomstige springruiter liep een dubbele bekkenbreuk op. Zaterdag richtte hij bij de prestigieuze Global Champions Tour in Valkenswaard de schijnwerpers op zich met een vijfde plaats in de Longines Grand Prix.