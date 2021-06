Bij HC Etten-Leur kan je zelfs vanaf je tweede al hockeyen: ‘Een bewuste keuze’

In Etten-Leur focussen ze zich niet op de drie grote hockeyclubs (Push, Zwart-Wit en Breda) in de nabije buurt. De club bouwt graag in de luwte en op geheel eigen wijze aan de eigen toekomst. „Natuurlijk hebben wij ambitie, maar laat ons maar vooral die familieclub zijn.”

Vanaf twee jaar kunnen leden zich aanmelden bij HC Etten-Leur. Een familieclub voor (heel) jong en oud dus. Echt vanaf twee jaar!? Ja. „Dat is een bewuste keuze, om kinderen al op hele jonge leeftijd warm te maken van de sport”, legt HC Etten-Leur-voorzitter Joost van Rooij uit. „Het is niet dat er veel kinderen van twee zich melden, maar wel van bijvoorbeeld vier of vijf jaar. Hierdoor krijgen we niet alleen meer leden, maar kunnen we eerder op talent- en motoriekontwikkeling mikken. Ook is de kans groter dat ze langer bij de club blijven.”

Eigen kweek

HC Etten-Leur mag weliswaar ambitieus zijn, in de landelijke hoofdklasse zullen we ze niet snel gaan zien. „Voor ons is de eerste klasse al een hoog niveau”, vervolgt Van Rooij. „Allebei de vlaggenschepen waren heel goed op weg in die klasse, voordat corona de competities deed stoppen. Een uitschieter naar boven is leuk, maar helemaal geen must.”

In Etten-Leur kiezen ze juist voor stabiliteit en rust. „We gaan niet als gekken investeren om een aantal niveaus hoger te spelen. De kans dat je dan keihard terugvalt, is heel groot. Ik kan wel roepen dat we promotieklasse willen spelen, maar dat is gewoon niet realistisch en haalbaar, in ieder geval niet op korte termijn. Bovendien bestaan onze teams grotendeels uit eigen kweek. Dat is zoals het graag gezien wordt. Wij betalen onze spelers en speelsters niet en dat zie ik ook nooit gebeuren.”

Toch kiezen talenten van HC Etten-Leur af en toe bewust voor een stap hogerop. „Dat is logisch, zeker als ze veel talent hebben. Maar de omliggende clubs handelen vrijwel altijd netjes, die trekken ons niet bewust leeg. In dat soort situaties gaan wij zeker niet in de weg liggen. Die kans moet je ze juist gunnen.” Van Rooij benadrukt dat de omgekeerde weg ook bewandeld kan worden. „Des te mooier is als spelers op termijn terugkeren. Terug op het oude nest, in een omgeving die als thuis aanvoelt. Daar hebben wij dan weer profijt van.”

Profijt

Bij HC Etten-Leur, dat ongeveer 950 leden telt, zet men de trainers/coaches van Dames 1 en Heren 1 ook heel actief in bij de jeugd. En daar heeft heel de club, volgens de preses, veel profijt van. „Zij dragen medeverantwoordelijkheid voor het technisch beleid bij de jeugd. Dat is een voorwaarde om als trainer van een eerste team bij ons aan de slag te gaan. Je ziet dat het kennis delen enorm gewaardeerd wordt. Wat dat betreft zetten we echt stappen vooruit.”

