‘Bij elkaar geraapt zooitje’ De Krabben/Hieronymus pakt de titel én de beker in eerste seizoen

Speelster Jette van den Kieboom (19) besloot vorig jaar meer voor de gezelligheid te gaan spelen en wilde MNC Dordrecht verruilen voor haar oude club De Krabben. Daar bleek op dat moment alleen geen damesteam te bestaan. ,,Ik kreeg te horen dat er nog iemand bezig was een damesteam op te zetten, Dorien van Eekelen. Wij zijn toen samen gaan kijken of we speelsters kenden die op zoek waren naar een team. Ik heb van mijn vorige club twee speelsters meegenomen, er kwam aanvulling uit de jeugd en Dorien kende wat speelsters van Hieronymus.” Hiermee was het combinatieteam, van twee waterpoloclubs die volgend jaar één gaan worden, ontstaan.

Verwachtingen

Coach en broer Wouter van den Kieboom (22) geeft toe dat hij weinig verwachtingen had aan het begin van de competitie: ,,Het team was eigenlijk een bij elkaar geraapt zooitje”, vertelt hij met een lach. Zijn verwachtingspatroon werd echter al na de eerste wedstrijd bijgesteld: ,,We wonnen met meer dan tien doelpunten verschil. Toen dacht ik: ‘Nou dames, dit kan gaan lukken’. Toen we ook van de grootste concurrent, De Zuidwesthoek uit Hoogerheide, wonnen voelden we dat we kampioen gingen worden”.

,,Het grootste deel van de vrouwen die in het water liggen hebben op een hoog niveau gespeeld, dus ze snappen hoe het werkt”, vertelt de trainer, die zelf in het eerste herenteam speelt. De winnaarsmentaliteit in combinatie met individuele kwaliteiten zijn de grootste krachten van de ploeg. ,,Als ze de klik die ze buiten het water hebben ook nog binnen het water kunnen creëren, dan heb je een team dat denk ik zelfs in de eerste klasse terecht kan.”

Jette is het hiermee eens: ,,Op de kant klikte het sowieso al heel goed, maar in het water was het af en toe wat individueler. Dat komt ook omdat we het dit seizoen vrij makkelijk hadden, dan wil iedereen graag zelf scoren en dat soort dingetjes. Als het moet kunnen we als team spelen, maar dat moeten is er dit seizoen niet veel geweest.”

Promotie?

Het is nog onduidelijk of de vrouwen volgend jaar uit kunnen gaan komen in de tweede klasse. De KNZB besloot, vanwege corona, geen promotie of degradatie te laten plaatsvinden. ,,Ik denk dat we te laag ingedeeld zijn in de derde klasse, maar omdat we een nieuw team zijn konden we niet veel anders”, verklaart Jette. Aangezien Hieronymus en De Krabben volgend jaar één grote nieuwe club gaan vormen op waterpologebied mogen ze zich opnieuw inschrijven in een hogere klasse. Dit moet dan nog wel goedgekeurd worden door de bond. ,,Het hangt er een beetje vanaf hoeveel teams zich gaan inschrijven over de verschillende klassen”, vertelt Wouter.

Of er een ambitie is om volgend jaar, via de tweede klasse, de eerste klasse te bereiken? Jette knikt overtuigend, terwijl broer Wouter een kleine slag om de arm houdt: ,, Ik denk dat je dan nog twee of drie sterke meiden met ervaring nodig hebt om de basis echt te hebben staan. Daarna kunnen we kijken naar de eerste klasse.”