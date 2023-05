Beste resultaat uit de clubgeschiedenis, toch teleurstelling bij BRC door mislopen promotie

Applaus van het publiek kregen de rugbyers van BRC na afloop van het duel met USRS. Terecht, omdat de ploeg uit Breda een goed seizoen draaide in de eerste klasse. Maar de teleurstelling was voelbaar. Vanwege de 19-28 nederlaag werd promotie naar de ereklasse misgelopen.

Invaller Django Uncu bracht een paar minuten voor tijd het geloof in een goede afloop terug. Dankzij zijn try en een rake conversie van Tim Slabbekoorn kwam BRC terug tot 19-25. Als er in de slotminuten nog een try werd gedrukt en de conversie tussen de palen werd geschoten, dan zou BRC alsnog winnen en promoveren naar de ereklasse, het hoogste niveau in Nederland.

Zover kwam het niet. Integendeel, de thuisploeg kreeg nog een penalty tegen en die werd tussen de palen getrapt. De wedstrijd was beslist en de scheidsrechter floot voor het einde. Een aantal spelers van de Bredase ploeg zegen teleurgesteld ineen en lagen languit op het veld. Terwijl bij USRS het feest losbarstte. Het team uit Utrecht promoveerde ten koste van BRC naar de ereklasse.

Spanning

,,Iedereen was zenuwachtig”, erkent BRC-aanvoerder Jesse Jacobs. ,,Ik heb wel geslapen, maar anders dan normaal. Je voelt dat wel. Als aanvoerder wil je rust uitstralen. In de voorbereiding hebben we gedaan wat we altijd doen. Misschien maakten we door de spanning foutjes, zeg het maar. Je baalt in ieder geval twee keer zo erg als je een fout maakt.”

BRC en USRS begonnen als de nummers drie en twee aan de laatste speelronde in de eerste klasse. RC ‘t Gooi-2 was al kampioen, maar kan niet naar de ereklasse promoveren omdat het eerste team van die club daar al speelt. De promotieplek schuift daarom door naar de nummer twee. BRC en USRC hadden na dertien duels veertig punten. De winnaar van het duel zou promoveren.

De thuisploeg begon goed en kwam dankzij een try van Luuk Leendertz op voorsprong, maar BRC verloor het initiatief. Halverwege stond er een 5-13 stand op het scorebord. ,,We hebben tegen onszelf gespeeld”, vertelt de 28-jarige captain. ,,Na onze voorsprong zakte het vrij snel in. We slaagden er niet in om de rust te bewaren en verloren de discipline. Daardoor maakten we fouten en kregen we penalty’s tegen.” USRC kreeg er acht en schoot er zeven tussen de palen.

Geschiedenis

In de slotfase kwam de thuisploeg nog terug dankzij een try en een benutte conversie van Slabbekoorn, maar een zege zat er niet meer in. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld”, vertelt Jacobs. ,,Maar we moeten ook niet vergeten dat dit het beste resultaat in de clubgeschiedenis is. Promotie was een mooie bijkomstigheid geweest.”

Sinds 2017-2018 speelt BRC in de eerste klasse. De club is groeiende. Het jongste jeugdteam liep in de finale de landstitel mis, de vrouwen spelen op het hoogste niveau en er komt een nieuw clubhuis. ,,We hebben een talentvol en jong team.” Zelf keerde Jacobs in de coronaperiode terug bij BRC. Als jongetje begon hij bij de club, maar maakte de overstap naar Waterland dat toen op het hoogste niveau speelde.

Naar dat niveau wil BRC ook. Van het huidige team gaat iedereen door en er schuiven jeugdspelers door. ,,We blijven doorbouwen aan het team. Misschien sluiten er nog jongens uit de omgeving aan. Het is afwachten wat er bijkomt. Volgend jaar is er een nieuwe kans.”

Want doordat BRC in de laatste seconde nog een penalty tegen kreeg, loopt het de nacompetitie mis. Met een bonuspunt was het de Rotterdamse Studenten op de ranglijst voorgebleven, nu zakt BRC naar de vierde plaats.