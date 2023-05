Beslissing valt in de hoofdklasse golf: ‘Je speelt toch ook liever bij Ajax dan bij Telstar’

Een kelderkraker die besliste over wel of niet degraderen. Een rechtstreeks duel om het laatste ticket voor de play-offs. De ontknoping van de hoofdklasse golfcompetitie had zaterdag iets weg van een bijltjesdag. In alle sereniteit viel het doek voor Prise d’Eau en was er vreugde bij The Duke en Princenbosch.

Vier jonge jongens zitten aan één tafel wat te geinen in het clubhuis van golfclub De Hoge Kleij, dat zaterdag in Leusden de gastheer was van de laatste reguliere competitieronde in de hoofdklasse H2. Tussen de foursomes (dubbels) en singles maken ze gretig gebruik van het lunchontbijt.

Voor de oudste twee, captain Lars van der Vight (20) en Dane Cvetkovic (23) van de Eindhovensche Golf was de spanning er voor het begin van hun duel met het Zeeuwse Grevelingenhout al af. Ze zijn al zeker van een plek in de strijd (final 4) om de landstitel. ,,Dit is een goede generale voor de play-offs”, zegt Van der Vight. De geboren Tilburger mag de week erop ook nog eens aantreden op de KLM Open. ,,Zo’n wildcard zou ik ook willen”, grijnst Cvetkovic uit Someren.

Tegenover hem lacht Denny Kloeth zijn beugelbekkie bloot. ,,Ik heb er één”, zegt de 15-jarige youngster van The Duke. ,,Vorige week gewonnen op het NK onder 18.” Kayden Chang is de andere tiener in het team van het door de Jumbo-familie Van Eerd opgezette The Duke. Hoe de twee terecht zijn gekomen op de besloten businessclub in Nistelrode? ,,We zijn gevraagd”, laat Chang weten.

De markt

Over transfers wordt niet gesproken in de hoofdklasse van het golf. Bij het ambitieuze The Duke weet men wel wat op de markt te halen is. ,,Het is des familie Van Eerd dat The Duke op het hoogste niveau wil uitkomen”, zegt captain Caspar Kipp als ook hij na zijn (‘op de achttiende verloren’) dubbel aanschuift voor de lunch. De exclusieve golfclub is het geesteskindje van de eind vorig jaar overleden Karel van Eerd. ,,Zijn ambitie was ooit landskampioen te worden met The Duke”, weet Kipp.

Daarbij wordt volgens de beide tieners niet met geld gesmeten. ,,Bij onze thuiswedstrijd moesten we jullie lunch betalen”, laten ze de twee van de Eindhovensche weten. ,,Echt waar?”, reageren die verbaasd. ,,Zeker wel. We kregen een tikkie van 350 euro.”

Zes clubs in actie

Welkom in de hoofdklasse golf. Het niveau wordt ieder jaar hoger, verzekeren de kenners. Aan de andere kant liggen de competities onder druk omdat clubs liever niet daarvoor hun banen sluiten voor de leden. Daarom wordt iedere ronde (zeven stuks) afgewerkt op steeds één andere baan. Die van het team dat die dag niet in actie hoeft te komen. Zo ontving gastheer De Hoge Kleij zaterdag zes clubs, waarvan er twee (Prise d’Eau uit Tilburg en Princenbosch uit Molenschot) tegenover elkaar stonden in een heus degradatieduel en twee (The Duke en De Pan uit Bosch en Duin) streden om het tweede ticket voor de play-offs.

In de kelderkraker nam Princenbosch in de dubbels een 6-0 voorsprong. ,,Het kan altijd nog”, hield Luca Hutten van Prise d’Eau de moed er in. ,,Er zijn gekkere dingen gebeurd.” Het wonder bleef echter uit in de zes enkelspelen. Onder aanvoering van captain Richard Beenackers knalde Princenbosch door naar een 17-1 overwinning.

Princenbosch heeft de ambitie en het budget om in de hoogste klasse te blijven spelen. Beenackers ziet ook dat het niveau stijgt. ,,Kijk naar de Eindhovensche. Spelen met allemaal jongens die uitkomen in Nederlandse jeugdselecties. Wij spelen met vier mannen van 45. Maar we gaan ervoor. Uiteindelijk speel je als club toch liever bij Ajax dan bij Telstar.”

Werken naast het golf

De degradatie van Prise d’Eau komt aan, verzekert Sjoerd Wildschut. ,,Terug naar de tekentafel, hard werken en volgend jaar weer vol aan de bak om terug te komen”, zegt hij. ,,De Heen en Weer komt bij ons wel eens langs”, weet ook Hutten. Net als Princenbosch is Prise d’Eau volgens Wildschut een club die voelt dat men met ‘jongens die er ook nog een baan naast hebben’ in de hoofdklasse de strijd moet aangaan met gretige tieners naar het KLM Open willen.

Voor The Duke maakten de jonkies zaterdag alvast het verschil tegen concurrent De Pan. De 4-2 achterstand werd omgebogen in een 10-8-zege. In Ommen treffen de Jumbo-boys op 20 mei in de halve finale het gerenommeerde Koninklijke Haagsche, de nummer één van de andere poule. De winnaars van de beide kruisfinales treffen elkaar een dag later in de strijd om de landstitel.

,,De ambitie was om de play-offs te halen”, zegt Caspar Kipp. ,,Maar we gaan niet naar Ommen om gelijk weer terug naar huis te gaan.”